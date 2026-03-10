La mejor hamburguesa de España está en Galicia: ingredientes y dónde saborearla

La mejor hamburguesa de España está en Galicia: ingredientes y donde saborearla Campeonato de España de Hamburguesas

Una hamburguesería gallega ha sido reconocida con el premio a Mejor Hamburguesa de España en la VI edición del Campeonato de España de Hamburguesas. El galardón ha recaído en Bágoa Gastrobar, un establecimiento situado en pleno centro de Ourense.

La propuesta ganadora es la hamburguesa SaboRosa, una creación elaborada con pan brioche, mermelada de panceta ahumada, burger de buey madurado, cebolla, panceta curada, queso ahumado y mayonesa de ajos asados. Su creador, Martín Fernández, explica que el objetivo era trasladar a la hamburguesa sabores que evocasen la identidad y la memoria gastronómica gallega.

"He pensado en sabores que recuerden a casa: un toque ahumado que hable del monte, una salsa suave que abrace sin tapar, un pan tierno como las sobremesas largas… Todo pensado para que quien la pruebe sienta que está sentado en una mesa gallega, con el ruido del Miño de fondo o una abuela diciéndote: 'come, fillo, que che vai prestar'. Esta hamburguesa es mi forma de decir que, incluso después del fuego, Galicia sigue sabiendo a hogar", explica.

Fernández también subraya su apuesta por el producto de proximidad y la sencillez en la elaboración. "Creo en el producto gallego como un tesoro cercano. La carne de nuestras vacas, el queso hecho con calma en casa… Cuando la materia prima es honesta, la elaboración puede ser sencilla y aun así emocionar. Mi hamburguesa no busca fuegos artificiales; busca verdad en cada bocado", asegura.

Segunda mejor hamburguesa de España

Flaquita de Flaco VI edición del Campeonato de España de Hamburguesas

Galicia se ha llevado la palma en esta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. El segundo puesto en la categoría de Mejor Hamburguesa también ha sido para un local gallego, en este caso Flaco, en Santiago de Compostela, por su creación "Flaquita". Se trata de una hamburguesa de dos carnes de vaca gallega, queso americano, pepinillo, cebolla, salsa Flaco y pan brioche.

"Fieles a nuestro estilo sencillo, presentamos esta doble cheesburger con la esencia de nuestras hamburguesas más icónicas. Pocos ingredientes, ejecución clásica y mucho sabor. Flaquita es la burger que siempre querrás repetir", aseguran desde el restaurante.

Otros premiados en Galicia

"Morriña" de 78 Gastrobar Concurso de España de Hamburguesas

Asimismo, otras hamburgueserías gallegas han resultado premiadas en el concurso. En Santiago de Compostela, 78 Gastrobar ha sido ganador en la categoría de Audacious por su creación "Morriña", una hamburguesa de pan, carne de vaca, queso tetilla, mayonesa kinchi, repollo, zanahoria y crujiente de carnes del cocido. "Esta basada en el cocido gallego donde lo desmontamos y lo pasamos a una hamburguesa con un pan artesano y con las carnes del cocido donde las hacemos a baja temperatura y luego hacemos unos crujientes y donde no puede faltar el repollo", explican desde el restaurante.

Y la hamburguesería Hermes Journey ocupa el tercer puesto dentro de la categoría Galicia. Lo hace gracias a su hamburguesa "Taylor", creada con pan con semillas de amapola, hamburguesa de vaca, rúcula, salsa de Jack Daniel estilo Kentucky, queso havarti, bacon, cebolla frita y crema agria. "Taylor es la última incorporación a nuestra carta. En Hermes Journey queremos que en nuestras hamburguesas cada ingrediente sea especial y por eso cuidamos mucho nuestras recetas para crear algo diferente y equilibrado", explican desde el local.