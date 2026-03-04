Ya es oficial: regresa a Galicia una emblemática fiesta del pincho con tapas a 3 euros para todos los asistentes

Ir de tapas es una arraigada costumbre social en nuestro país. Más que una simple comida, como muchos suelen pensar, es una especie de ritual; una ocasión para compartir tiempo con amigos y familiares mientras se disfruta de una amplia variedad gastronómica.

Se trata de una moda tan consolidada que localidades como Salvaterra de Miño (Pontevedra) ya organizan sus propias jornadas dedicadas a los pinchos. Su ya tradicional Ruta Pinchoterra volverá a celebrarse en 2026, después de que en la edición anterior se sirvieran más de 15.000 pinchos.

Pinchos a tres euros entre el 2 de abril y el 1 de mayo

Ya es oficial: la III Ruta Pinchoterra llega un año más para nutrir la oferta gastronómica de Salvaterra de Miño. En este 2026 la ruta tendrá lugar los jueves y viernes del mes de abril desde el 2 de abril y hasta el viernes 1 de mayo.

Durante diez días, más de veinte locales del casco urbano y de las parroquias ofertarán entre los consumidores propuestas gastronómicas diferentes, pinchos elaborados y con la esencia de cada establecimiento; incluyendo opciones aptas para celíacos, vegetarianas y veganas.

El Concello de Salvaterra de Miño no ha desvelado todavía el listado de los locales participantes en esta tercera edición. No obstante, muy pronto dará a conocer más información de la ruta, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento a través de un comunicado en redes sociales.

La III Ruta Pinchoterra ofrecerá, entre el 2 de abril y el 1 de mayo, una amplia variedad de pinchos a un precio de 3 euros en todos los establecimientos participantes. Al igual que en ediciones anteriores, se servirán pequeñas porciones con propuestas algunas más originales y otras más clásicas.

Como novedad, las personas que participen en la ruta deberán sellar su pasaporte con un total de cuatro sellos diferentes para entrar en el sorteo de vales para gastar en los locales participantes, bonos para el Espacio Lúdico Termal de Teáns y premios aportados por los locales participantes.

En cada pasaporte, el cliente no solo deberá recoger los sellos correspondientes, sino también completar sus datos personales y votar por su pincho favorito de entre todos los establecimientos adheridos a la iniciativa.

"En los próximos días se dará a conocer más información sobre la ruta, que forma parte de las acciones de dinamización del comercio y de la hostelería impulsadas por el Concello de Salvaterra de Miño en colaboración con los locales participantes", informan fuentes municipales.