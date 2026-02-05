Darío, chef: "Para hacer filloas se necesita 1 litro de leche y 6 cucharadas de harina bien llenas"

0 votos

Las filloas son una de las joyas gastronómicas del Carnaval gallego. Junto a las orejas, las flores y las rosquillas, constituyen uno de los postres más populares de estas fechas llenas de música, alegría y color.

El origen de las filloas no está del todo claro, pero hay indicios que apuntan a que los romanos ya consumían una elaboración similar en forma de torta. Otra teoría, en cambio, sostiene que se trata de una tradición de los pueblos precristianos.

Esta es la receta de filloas más fácil y rápida

Sea cual fuere el origen de las filloas, no hay Entroido que se preste sin saborear este dulce. De hecho, ya empiezan a aparecer en los escaparates y tiendas especializadas de toda la región. Pero si te entra el antojo durante el fin de semana, otra buena opción es prepararlas en casa.

La receta de las filloas es muy sencilla y no se necesitan muchos ingredientes. Cada receta tiene su toque característico, y, por su parte, el chef Darío Jozifek agrega un chorrito de brandy para unas filloas de leche más sabrosas.

En un vídeo publicado en redes sociales, Darío Jozifek, "aficionado a la cocina y al buen comer", explica con todo lujo de detalles el listado de ingredientes, así como los pasos necesarios, para preparar filloas sin complicarse mucho. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber:

Ingredientes Receta de filloas 1 l de leche entera

6 cucharadas colmadas de harina

4 huevos medianos

1 cucharadita de azúcar

Una pizca de sal

Un chorro de brandy Paso 1 En un bol grande, agregamos la leche y seis cucharadas de harina bien colmadas Paso 2 Removemos bien hasta obtener una mezcla homogénea y añadimos los huevos, una cucharadita de azúcar y una pizca de sal Paso 3 Agregamos, como toque personal de Darío, agregamos un chorrito de brandy Paso 4 Calentamos una sartén y engrasamos con aceite de oliva Paso 5 Añadimos una cantidad pequeña de masa con la ayuda de un cazo y le damos vuelta y vuelta Paso 6 Repetimos este último paso tantas veces como sea necesario y... ¡a disfrutar!

Las filloas no son crepes

Las filloas son un dulce que levanta pasiones en Carnaval. Los ingredientes básicos son harina, huevos y leche; no obstante, hay quien sustituye este último ingrediente con caldo e incluso sangre, tras la matanza del cerdo.

Lo bueno de las filloas, además de estar deliciosas, es que admiten todo tipo de rellenos: desde los más clásicos, como miel o azúcar, hasta los rellenos más modernos, que van desde el chocolate o siropes hasta caramelos, nata o frutas.

Por si todavía caben dudas, las filloas no son crepes francesas. Es cierto que los ingredientes y pasos a seguir pueden ser similares, pero la receta gallega nunca lleva mantequilla dentro de la masa base. Además, se rellena al gusto después de sacarlas de la sartén.

Por otro lado, las crepes no incluyen variantes con caldo o sangre, son siempre con leche.