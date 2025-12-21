Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 200 habitantes: "Chuletón de 1 kg espectacular"

Las comidas familiares se multiplican en Navidad, una época marcada por los reencuentros de seres queridos alrededor de la mesa. Algunos optan por cocinar en casa, mientras que otros prefieren no complicarse y eligen un restaurante.

No hay mejor publicidad que el boca a boca, y en el interior de la provincia de Pontevedra hay un lugar del que todo el mundo habla maravillas y que destaca por su comida tradicional y casera, con el chuletón como plato estrella: O Palancas.

Comida casera y tradicional: el chuletón, plato estrella

El restaurante O Palancas se encuentra en una pequeña parroquia llamada San Xorxe de Villar, con apenas 200 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si buscas comer bien sin gastar un pastizal, este es tu sitio.

Cocido gallego, chocos a la plancha, pulpo a la gallega, navajas, lacón con grelos... Son solo algunas de las propuestas gastronómicas que ofrece O Palancas. No obstante, la mayoría de sus clientes coinciden en destacar su chuletón como plato estrella.

"Fuimos a cenar seis amigos y pedimos chuletón de ternera para todos. La carne estaba espectacular y cada chuletón pesaba un kilo aproximadamente, acompañado de patatas fritas y pimientos de Padrón", dice Marcos, en una de las más de 700 reseñas en Google.

Vanesa, por su parte, señala que, además de comer navajas, zamburiñas y cocidos, también aprovecharon para pedir un chuletón de vaca vieja, que "según quien lo comió, es el mejor que probó en su vida".

De este modo, una amplia mayoría de clientes coincide en que reservar mesa en este restaurante es, casi siempre, sinónimo de pedir chuletón. "Hacía años que no comía un chuletón tan bueno. Carne excelente, te dejan un plato para comerlo a tu gusto", dice Javier.

Merecen una mención especial el cocido y la lamprea, especialidad de la casa. Asimismo, la carta de O Palancas incluye otras opciones de platos a la carta, como lubina a la plancha, churrasco mixto, langostinos, croquetas variadas, mejillones a la vinagreta, rape al gusto y un largo etcétera.

En general, las raciones son contundentes y los clientes quedan encantados tanto con la cantidad como con la calidad del producto. "Todo está rico y las cantidades son abundantes", dice Isabel, mientras que José destaca que la cantidad fue "bestial".

Para quienes prefieran comer de menú, O Palancas también ofrece un menú del día que incluye primero, segundo, café y postre. El precio se incrementa ligeramente durante el fin de semana.