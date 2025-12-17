20 años, 20 historias, 20 recetas: la edición más especial de la empresa gallega Pereira

Veinte años después, el recetario Cocina de “Abordo”, Pereira celebra su aniversario más simbólico poniendo el foco en las personas, la memoria marinera y el futuro de la gastronomía del mar

Hace veinte años, Pereira emprendió un viaje que iba mucho más allá de la pesca: conectar el mar con los hogares a través de la gastronomía. Así nació Cocina de “Abordo”, un recetario que hoy celebra dos décadas de historia con una edición muy especial: 20 años, 20 historias, 20 recetas. Un título que resume la esencia de esta iniciativa: tradición, personas y sabor.

Desde su primera edición en 2006, este proyecto se ha convertido en una cita esperada cada Navidad, un puente entre la cultura marinera y la innovación culinaria. Lo que comenzó como un homenaje a los cocineros de barco —auténticos guardianes del sabor en alta mar— evolucionó hasta convertirse en una referencia gastronómica que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su raíz.

La edición 2025: tradición y futuro

Este año, los protagonistas son las personas que hacen posible el día a día de Pereira. Diecinueve trabajadores han elegido una receta emblemática de cada uno de los recetarios anteriores, aportando su visión y sus recuerdos. A ellas se suma una propuesta exclusiva del chef Javier Olleros, uno de los grandes referentes de la cocina gallega actual, distinguido con dos Estrellas Michelin y reconocido por su apuesta por la sostenibilidad y el producto local.

En esta edición, Olleros revisa y versiona las recetas seleccionadas por los trabajadores y aporta una creación exclusiva con calamar patagónico, producto insignia de Pereira. Por primera vez, además del tradicional calendario —publicado cada año desde 2006—, esta edición incluye un libro con las 20 recetas y las historias personales que las acompañan. Ambos formatos estarán disponibles en papel como regalo de compra de productos del mar en las tiendas Pereira de Avenida Beiramar, 59 y Ronda de Don Bosco, 41, y en descarga gratuita en www.pereira.es/recetarios.

Dos décadas que dejan huella

Veinte años después, el legado de Cocina de “Abordo” se mide en cifras que hablan por sí solas: más de doscientas recetas publicadas, cincuenta mil ejemplares impresos y más de cien mil descargas digitales.

A lo largo de este tiempo, más de ochenta cocineros —entre ellos chefs con Estrella Michelin, hosteleros, blogueros y cocineros de barco— han aportado su talento a esta iniciativa, que también ha reunido a cientos de asistentes en sus presentaciones y ha implicado a más de doscientos niños en actividades educativas para fomentar el consumo de pescado. Este recorrido ha sido reconocido con galardones como el Premio FROM en 2010 y los Premios Galicia Alimentación en 2022, consolidando el compromiso de Pereira con la divulgación gastronómica y la sostenibilidad.

Portadas 20ª Edicioìnes de Cocina de _Abordo

Un viaje con muchas escalas

Cada edición ha contado una historia distinta. Desde las recetas pensadas para la economía doméstica hasta las colaboraciones con chefs gallegos con Estrella Michelin, pasando por proyectos solidarios, homenajes literarios y guiños a la innovación digital. En 2019, el recetario se internacionalizó con Las Diez Mejores Recetas con Calamar del Mundo, reuniendo a cocineros de cinco países donde opera el grupo. Más recientemente, ediciones como Pereira Dieta Atlántica o Gastronomía en el Camino de Santiago consolidaron su compromiso con la salud, la cultura y las raíces gallegas.

Más que recetas: historias que saben a mar

Detrás de cada plato hay una historia: vivencias en alta mar, recuerdos familiares, anécdotas que hablan de esfuerzo, pasión y arraigo. Porque Cocina de “Abordo” no es solo gastronomía; es cultura, identidad y compromiso. Es la manera en que Pereira reivindica el valor del mar y de quienes lo hacen posible, conectando tradición e innovación para seguir navegando hacia el futuro.

Con esta edición, Pereira celebra veinte años de un proyecto que ha sabido evolucionar sin perder su esencia: llevar a la mesa la excelencia del producto del mar y compartirla con el mundo. Veinte años, veinte historias, veinte recetas. Un legado que sigue vivo y que, como el mar, no deja de moverse.