Adegas Galegas presenta la nueva añada 2025 de su albariño D. Pedro Neve

Adegas Galegas ha presentado la nueva añada 2025 de D. Pedro Neve, un Albariño 100% de la subzona de O Condado, en la D.O. Rías Baixas, que inaugura la temporada con un vino vibrante, expresivo y lleno de frescura. Este año, D. Pedro Neve vuelve a abrir el camino, presentándose como el primer albariño de la cosecha 2025.

Elaborado en la subzona de O Condado de Tea, donde las uvas alcanzan una maduración óptima gracias a un clima único, D. Pedro Neve mantiene su enfoque innovador. La técnica de maceración con nieve carbónica preserva los aromas frutales y florales del Albariño, realzando su expresión más fresca y genuina.

Las uvas, recolectadas manualmente en su punto óptimo de madurez, se someten a una criomaceración inicial de 24 horas y una maceración a -4 °C, que potencia su perfil aromático antes del prensado. La fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada garantiza equilibrio y pureza, reflejando fielmente la singularidad del terruño de O Condado.

Una imagen que evoca misterio y sofisticación

Con la identidad visual renovada en la anterior añada, D. Pedro Neve mantiene una imagen moderna y elegante, que combina misterio y frescura. La enigmática mirada de D. Pedro en la etiqueta simboliza la fuerza y profundidad de su origen, mientras que el acabado mate de la botella aporta un toque de sofisticación, invitando a descubrir el vino que contiene.

D. Pedro Neve 2025 llega al mercado como un vino que refleja la autenticidad y el saber hacer de Martín Códax Viticultores, ofreciendo una experiencia de pureza, frescura y carácter atlántico, y celebrando la llegada de una nueva cosecha de Rías Baixas que promete sorprender a los amantes del Albariño.