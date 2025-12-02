Confirmado por la Xunta: arranca la temporada de furanchos con 11 tapas de calidad y vino de cosecha propia

El 1 de diciembre marca el pistoletazo de salida de los furanchos en Galicia, una tradición muy querida tanto por los gallegos como por quienes visitan la región y descubren estas pequeñas tascas o tabernas tan peculiares y enxebres. En ellas se pueden degustar tapas caseras a precios increíbles, siempre acompañadas de un buen vino feito na casa.

La autenticidad, la tradición y la esencia gallega se viven en los furanchos, lugares donde se disfruta de tapas de gran calidad y del mejor vino casero. Estos establecimientos están regulados por la Xunta de Galicia, que estableció una normativa específica para preservar su esencia y diferenciarlos de los bares y restaurantes tradicionales.

Desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio

No cabe duda de que los furanchos son muy populares en Galicia, especialmente en el sur, donde es posible encontrar numerosas opciones en distintos municipios del área de Vigo, Pontevedra y otras comarcas de las Rías Baixas. Sin embargo, existen muchos locales que se presentan como "furanchos" sin serlo realmente.

Un furancho es una casa particular en la que se vende el excedente de vino casero, además de determinadas tapas que están recogidas en la normativa. Esto, junto con el ambiente cercano y los precios baratos, forman la esencia de estos lugares.

La Guía Furanchin realiza un gran trabajo dando visibilidad a los furanchos rurales que cumplen con la normativa establecida por la Xunta, tanto en relación con las fechas de apertura como con las tapas que pueden ofrecer. "Desde la rama de laurel en la puerta, hasta las tapitas tradicionales, pasando por las reglas de apertura y temporalidad", señalan.

Tal y como dice el artículo 7 de la normativa: "Se establece, con carácter general, el inicio de la temporada anual de funcionamiento de los furanchos el 1 de diciembre, y su finalización el 30 de junio". No obstante, el límite máximo de apertura se puede aumentar hasta el 31 de julio, pero para ello el titular del furancho debe solicitarlo en su Ayuntamiento correspondiente.

Asimismo, se añade que "el período de apertura de los furanchos no podrá ser superior a los tres meses". Para aclararnos: los furanchos solo pueden abrir durante 3 meses entre el 1 de diciembre y el 30 de junio, pudiendo ampliarse hasta el 31 de julio. Esto quiere decir que, siempre que encuentres un "furancho" abierto fuera de esta época, no lo es.

Productos que pueden ofrecer los furanchos en Galicia

El vino que ofrecen los furanchos siempre debe ser de cosecha propia y no puede ser embotellado, sino que este tiene que proceder directamente del barril. De las tapas que te vamos a mostrar a continuación, deben escoger cinco de ellas, "sin que en ningún caso pueda ofrecerse otra clase de productos alimenticios".

Un furancho jamás puede vender zamburiñas, langostinos, pulpo ni cualquier otro marisco. A continuación, te mostramos las 11 y únicas tapas que ofrecen los furanchos, tal y como muestra la normativa en su anexo 1:

Tabla de embutidos - quesos

Pimientos, variedad Padrón

Oreja - Chorizo

Zorza - Lomo

Costilla

Huevos fritos

Sardinas o jureles a la brasa

Callos con garbanzos o alubias

Tortilla de patatas

Empanada - Empanadillas

Croquetas

Así, la normativa lo deja claro en su artículo 1.2: "Se consideran furanchos los locales utilizados principalmente como vivienda privada pero donde sus propietarios/as venden el excedente del vino de la cosecha propia, elaborado en casa para su consumo particular, junto con las tapas que, como productos alimenticios preparados regularmente por ellos/ellas, sirvan de acompañamiento".

Se espera que esta semana comiencen a abrir los primeros furanchos de las Rías Baixas, dispuestos a empezar la temporada por todo lo alto para ofrecer el mejor servicio, tapas de calidad, y vino exquisito a todos los clientes que visiten su interior o exterior.