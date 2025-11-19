Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante de Galicia: "Se come bien y a buen precio"

La gastronomía gallega es aclamada en todo el mundo. La gran calidad de los productos autóctonos eleva el sabor de cada plato y eso es algo indiscutible. Por eso, hay miles de restaurantes a lo largo de todo el territorio gallego que tienen una gran fama, como es el caso del que te vamos a hablar hoy, y en el que te tienes que parar si pasas por Ourense.

Se trata del Restaurante Óscar, en A Gudiña (Ourense), cuya especialidad es el caldo gallego, la ternera asada y el cabrito asado. Un restaurante de lo más enxebre en el que la comida casera es su gran apuesta y su sello de calidad por el que recibe a cientos de interesados cada día.

El restaurante perfecto para hacer una parada

Platos del Restaurante Óscar, en A Gudiña (Ourense) Facebook: restaurante Óscar

El restaurante Óscar, situado en A Gudiña (Ourense) en la N-525, es un clásico para quienes viajan por carretera: un lugar perfecto para hacer una parada, estirar las piernas y disfrutar de una comida gallega de verdad.

Con su encanto y ese aire tan tradicional, ofrece una experiencia auténtica. En su dirección de la calle Beato Sebastián Aparicio, 122, atienden tanto a locales como a todos los viajeros que pasen por allí y que decidan acudir al establecimiento para llenar la barriga antes de seguir la travesía.

Su cocina apuesta por la tradición gallega más auténtica y tradicional: destacan platos como el caldo gallego, ideal para entrar en calor; la ternera asada, cocinada con la mejor mano del mundo para que conserve toda su jugosidad; y el cabrito asado, el mayor atractivo gastronómico del restaurante.

Los clientes valoran mucho su estupenda relación calidad-precio, y señalan que el trato es familiar y atento. Según opiniones de viajeros, el servicio es rápido, el comedor amplio y el ambiente espectacular, lo que convierte al restaurante Óscar en una parada obligatoria para quienes van de paso o quieren recuperar fuerzas antes de continuar la ruta.

Su horario es de lunes a sábado de 07:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas. Los domingos está cerrado por descanso del personal. Así, están disponibles 6 días a la semana para desayunar a lo grande, comer a lo grande y cenar a lo grande.

Así que ya sabes, si pasas por la N-525 no dudes en parar en el Restaurante Óscar para disfrutar de cocina gallega hecha con buena mano y con la experiencia y el cariño que se merece el producto.

Los clientes lo tienen claro

Restaurante Óscar Facebook: restaurante Óscar

El restaurante Óscar tiene más de 430 reseñas en Google y, en líneas generales, todas ellas alaban la calidad de la comida, el buen precio y el increíble trato recibido por todo el personal.

"Parada obligatoria cuando venimos a Galicia, lo han reformado y la sala es muy bonita, y el ambiente muy agradable. El servicio exquisito, muy atentos y rápidos. Y la comida, ¡madre mía! Hemos comido varias veces y aun no hemos comido que pueda decir que no me gusta. Los postres todos caseros y muy buenos, en especial el arroz con leche", opina Raúl Couso.

Otros alaban el buen precio del menú, como es el caso de Javier Tabasco. "Espectacular menú del día por 15€: lentejas muy ricas, hamburguesa con patatas muy buenas y tarta de queso increíble. No lo conocía, me desvié de la carretera por viaje de trabajo y grata sorpresa, aunque sabiendo que Galicia es una maravilla, mucho no he arriesgado".

No es de extrañar que con tantas opiniones y tan buenas, el restaurante esté siempre lleno, algo que afirma Cristian Caballero con su opinión de 4 estrellas: "Se come bien y a buen precio aunque el servicio no te hace muchas recomendaciones. Se les ve un poco estresados y van a por faena".