Dónde comer en Vigo, según el rapero El Puto Coke

El Puto Coke regresa. El rapero, natural del barrio de Coia y padre del rap en Galicia, vuelve a la escena del Hip Hop con Golfo, un LP fiel al sonido más puro de la música callejera por excelencia.

En Treintayseis hemos querido contar con las recomendaciones del MC vigués para la sección "Dónde comer según". Como era de esperar en un músico que lleva el viguismo por bandera, todas las opciones tienen, en mayor o menor medida, un "sello" visible de la ciudad: Ya sea por arraigo, por "mítico", por encontrarse en algún lugar emblemático -como es el caso de Samil o de Churruca- o, como no podía ser de otro modo, por calidad. Uno de los locales, además, inspiró uno de sus temas: Bizarre.

Dónde desayunar

Marina Cíes Beach Club - Av. Samil, 32, 36212 Vigo, Pontevedra

En este caso, el rapero valora, especialmente, el entorno: Primera línea en el paseo de Samil. Para El Puto Coke "empezar el día tomándote un café con la playa de Samil de fondo no tiene precio. Es un emplazamiento súper especial".

En este local también es posible, además, degustar un brunch o una pizza. Disponen de una completa carta de opciones para comer y para cenar.

Dónde tomar el vermú

Café Bar Alcázar - C. de Nicaragua, 40, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra

Se trata de una de las cafeterías del centro que nunca fallan y que representan una buena opción para quedar a tomar un café con amigos o un vermú de fin de semana.

El rapero cuenta que conoció el lugar "por mi amigo Abelo Valis" y "me encantó". Destaca, entre su carta, "un pincho de tortilla" que es "una locura de rico". Además, "hay ambientazo" y posibilidad de prolongar el vermú a comida: "Es fácil que te quedes a comer su menú", admite.

Dónde comer

A Retranca - Rúa San Vicente, 4, 36202 Vigo, Pontevedra

Se trata de una muy buena opción si lo que se busca, entre tanta innovación, es un plato de comida de toda la vida. Pero, además, el artista gallego cuenta que lo que más le convence de la carta es que tiene una base "enxebre" con "personalidad, gusto y calidad". Además, otro punto importante es, para el rapero, "la cantidad" de la comida que se ofrece y la afabilidad de los dueños: "Son un 10, te guiarán genial por esa gran experiencia gastronómica".

Dónde merendar

Lareca - Rúa Churruca, 11, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Lareca Churruca se encuentra en pleno corazón de la ciudad, y en él, además de bocadillos y tapas, hay una gran variedad de cervezas nacionales e internacionales. "Es la bocatería de Churru mítica regentada por la mítica peña guay", remarca Coke. "Los bocadillos están ricos y me siento en casa".

Dónde cenar

El Puerto - R. da República Arxentina, 15, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

En la Rúa República Arxentina se encuentra El Puerto, otro de los restaurantes con más solera de Vigo. El rapero confiesa que, si lo que quiere es "quedar bien", se puede llevar allí a cualquier persona. Destaca por el pescado y productos frescos del mar.

Una bandeja de zamburiñas del Restaurante El Puerto, en Vigo. Google Maps

Dónde tomar una primera copa

Bizarre - Rúa dos Irmandiños, 11, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Por último, el Bizarre es el local "favorito" del artista desde sus inicios. "Es mi local favorito. Los tres dueños que han pasado por el local, primero el Sousa, después el Bruno, y ahora el Eloy coincide que han sido tres buenos colegones, así que le tengo mucho cariño", cuenta a Treintayseis. "Hasta le hice un tema con Lokker que se llama así mismo 'Bizarre'. Para las primeras copas es ideal, puedo ir solo y siempre me encuentro con peña increíble con la que quiero estar", concluye.