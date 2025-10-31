Este es el restaurante 'Michelin' más caro de Galicia: menús de 255 euros y una experiencia de lujo

El turismo gastronómico se ha puesto de moda, convirtiéndose en una tendencia consolidada en Galicia. No es de extrañar, ya que nuestra gastronomía goza de un gran reconocimiento, con una riqueza excepcional de producto del mar y de la montaña.

Para los amantes del buen comer, Galicia cuenta con 17 restaurantes con Estrella Michelin, a la espera de conocer los resultados de la entrega de 2025. Entre ellos, destaca especialmente Pepe Viera, valorado tanto por la calidad de su cocina como por la experiencia única que ofrece.

Menús de Pepe Vieira y sus precios

A pocos minutos de Pontevedra se esconde uno de los restaurantes más afamados de Galicia. Pepe Vieira ofrece una experiencia que va más allá del plato; eso sí, no es para todos los públicos, ya que el precio por menú 'Romasanta' excede los 200 euros.

Con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde, así como dos Soletes Repsol, la cocina de Xosé T. Cannas, chef de Pepe Viera, explora ingredientes foráneos para combinarlos con productos locales de primera calidad.

Todo ello se disfruta en un entorno natural único, rodeado de bosques, jardines y terraza, que convierte cada comida en una experiencia inolvidable.

Pepe Vieira ofrece tres tipos de menú degustación, todos con un mismo objetivo: transportar al comensal a los orígenes de la cocina gallega, una experiencia que ellos llaman "La última cociña del mundo". El precio y el número de pases varían según el menú elegido.

El menú 'Romasanta' tiene un precio de 255 euros por persona y se sitúa, por el momento, en el podio número uno como el menú degustación más caro de Galicia. Pese a no saber los productos empleados, el menú consta de 3 aperitivos, 9 platos y 3 postres.

El precio no incluye el maridaje, que está disponible por 96 euros, lo que eleva el precio final del menú 'Romasanta' a 351 euros por persona.

Algo más económico es el menú 'O señor de Andrade', por 200 euros y la opción de incluir maridaje por 76 euros, el cual ofrece 3 aperitivos, 6 platos (3 menos que el menú 'Romasanta') y 2 postres.

Por último, el menú 'A Santa Elección' tiene un precio de 170 euros (+56 euros con maridaje) e incluye 3 aperitivos, 3 platos y 1 postre. Sin embargo, no está disponible en época estival, tal y como detalla el restaurante Pepe Vieira en su página web.

Las reseñas, prácticamente en su mayoría, hablan maravillas de Pepe Vieira: "Cada plato sorprende no solo por su técnica y creatividad, sino también por la conexión con el entorno y la tradición gallega", destaca Verónica.

Y agrega: "Destaco la originalidad de los platos, la delicadeza en la presentación y el equilibrio entre modernidad e identidad local. No es solo un restaurante, sino una vivencia sensorial que recomiendo a cualquiera que busque algo único en Galicia".

El restaurante Estrella Michelin más barato de Galicia

En la otra cara de la moneda se encuentra Silabario, situado en la sede del Real Club Celta de Vigo. Su menú más económico es el que lleva por nombre 'Berbés', con un módico precio de 40 euros.

Este menú, válido de martes a jueves para servicios de almuerzo y cena, y viernes exclusivamente para almuerzos, incluye aperitivo, una entrada, un segundo y un postre a elegir. Las bebidas deberán abonarse a mayores.