El gallego Marcos González (37) lo vuelve a hacer: representa a España en el Mundial de Baristas

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo, solo superada por el agua. Su popularidad no solo se atribuye a la cafeína, que proporciona energía a muchas personas, sino también a su papel como parte de rituales sociales y culturales.

La figura del barista es fundamental en la preparación de esta bebida. No se trata de un camarero convencional, sino de un profesional que domina el arte del café, con un profundo conocimiento de los distintos tipos de granos y métodos de preparación.

Marcos González, maestro del arte del café

Marcos González, barista gallego Cedida

En este contexto, Galicia cuenta con uno de sus mejores exponentes. El vigués Marcos González (37 años) representó a España en el Campeonato Mundial de Baristas, celebrado en Milán (Italia) el pasado fin de semana, donde se quedó a las puertas de la semifinal.

La propuesta 'Nada se pierde, todo se transforma' es el resultado de tres años de trabajo conjunto con productores internacionales, basada en un café fermentado con el mosto de la propia cereza durante 60 días, un proceso artesanal que da lugar a un perfil sensorial único y que lo situó entre los mejores del mundo.

Marcos González descubrió su vocación en la cafetería familiar de Vigo, donde trabajaba desde joven. Su pasión por el café nació al asistir a un concurso de baristas y ver cómo una taza podía convertirse en una experiencia sensorial.

Formado en Monforte de Lemos (Lugo), A Guarda (Pontevedra) y Barcelona, ha unido técnica, química y curiosidad hasta convertirse en uno de los baristas más destacados de Galicia y España.

Marcos González se proclamó campeón nacional de Baristas SCA en 2019 y 2025, y ganó el título Mejor Espresso de España 2019. Representó a nuestro país en el Campeonato Mundial de Baristas de Milán y actualmente trabaja como barista y responsable del Departamento de Innovación del Café en Delikia.

"Para Delikia es un orgullo contar con Marcos en nuestro equipo. Su talento y compromiso con la excelencia representan a la perfección los valores de la compañía: pasión por el trabajo bien hecho, innovación y cercanía", afirman desde la dirección de la compañía.