Iván Mariñas, finalista de MasterChef, y su receta más fácil con lentejas: ideal para cenas de otoño en Galicia

Con la bajada de las temperaturas, los platos de cuchara vuelven a ocupar un lugar destacado entre las opciones más apetecibles. El recetario gallego ofrece múltiples propuestas, pero hay una que llama especialmente la atención del gallego Iván Mariñas, finalista de MasterChef.

Con algo tan sencillo como un puñado de lentejas y unos chocos frescos, se puede preparar uno de los guisos más sabrosos y reconfortantes para el otoño. Si no quieres perderte la receta, a continuación te la mostramos.

El plato más sabroso para el otoño

"Las lentejas con guiso de choco son un placer de otro mundo", afirma con convicción Iván Mariñas, destacando cómo este ingrediente versátil alcanza su máximo potencial al combinarse con el suculento guiso de choco.

A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes para cocinar este plato de lentejas con guiso de chocos que propone el finalista de MasterChef:

Lenteja pardina

2 l de caldo de pollo

Guiso de choco

1 puñado de tomates cherry

50 g de mantequilla

Una vez tengamos listos todos los ingredientes, estos son todos los pasos a seguir:

Ponemos las lentejas a remojo al menos 2 horas Para el caldo, doramos dos carcasas de pollo en un fondo de aceite. A continuación, añadimos una bresa de apio, cebolla y champiñones Cocemos una hora, dejamos infusionar y colamos con la ayuda de un colador Añadimos las lentejas y dejamos cocer unos 40 minutos, para después incorporar el guiso de choco previamente elaborado Agregamos unos tomates cherry y unos dados de mantequilla al guiso Emplatamos y ¡a disfrutar!

Perfil nutricional del plato

Las lentejas son el ingrediente estrella de este delicioso plato de cuchara. Con un bajo contenido en grasa y alto contenido en proteínas de origen vegetal, las lentejas son ricas en vitaminas como la tiamina, niacina, folatos y vitamina B6.

De hecho, una ración de lentejas cubre el 29% de la ingesta recomendada de tiamina para un hombre de 20 o 39 años con actividad física moderada.

Las lentejas son fuente de hierro no hemo, magnesio, zinc, potasio, fósforo y selenio. También es importante su contenido en fibra -soluble e insoluble-, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento.

Por otro lado, el choco presenta una composición similar a la del calamar, con un contenido algo más bajo en grasas y significativamente más bajo en colesterol. Es fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, así como de minerales y vitaminas.

"De entre los minerales, destacan el selenio, el yodo, el fósforo, el hierro y el potasio. Respecto a las vitaminas, resulta ser una fuente de casi todas las vitaminas del grupo B (B12, niacina, riboflavina y B6), y vitamina E", detalla la Fundación Española de la Nutrición (FEN).