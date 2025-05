Un plato típico de Galicia muy sencillo de hacer y delicioso: con sabor a cultura y tradición

La gastronomía es el principal atractivo de Galicia, y no es para menos si tenemos en cuenta la gran calidad de nuestros mariscos, carnes, pescados y verduras. Ya sea por las aguas del Atlántico, por las cualidades de la tierra o por la buena vida de nuestros animales, toda elaboración típica de la cocina gallega es un absoluto manjar. Una prueba de ello son las incontables fiestas gastronómicas que se celebran en la región durante todo el año, sobre todo en los meses más calurosos.

Además de la ternera gallega, conocida por todos por su estupendo sabor, no cabe duda de que el cerdo es un animal muy preciado en nuestra cocina. De ahí la frase "del cerdo se come todo", porque literalmente es un animal del que se aprovecha cualquier parte para hacer un sinfín de recetas, todas ellas de gran sabor. Así, destaca una elaboración que en Galicia puede denominarse como enxebre. Una tapa gallega que destaca por su particular método de elaboración, los populares chourizos ao inferno.

Uno de los platos típicos de los furanchos en Galicia

Los chourizos ao inferno es una de esas elaboraciones que es más que una comida, es tradición, cultura y compañía. Sinónimo de disfrutar de una buena comida junto a tu familia o amigos. Si lo sirves con una buena ración de pan gallego, una tortilla de Betanzos y unos pimientos de Padrón, la experiencia promete ser sublime.

Chourizo ao inferno Shutterstock

Podría decirse que esta comida es todo un ritual gallego. Uno de esos que saben a fuego, vino y tradición. Su propio nombre, "chourizos ao inferno", lo deja muy claro. Aquí el chorizo arde -literalmente- en un pequeño recipiente de barro con aguardiente. Es muy sencillo de hacer, tan solo tienes que pinchar el cuchillo de lado a lado con una aguja de acero, posarlo sobre el recipiente y girarlo para que se haga por todos sus lados mientras prendes fuego al aguardiente. Cuando la llama se apague, el chorizo estará listo para comer.

Es todo un espectáculo. Te aseguramos que te encantará el olor que desprende el chorizo. En cuanto al sabor, es indescriptible. Tan solo podemos decirte que no hace falta más: ni recetas largas ni técnicas modernas. Solo un buen chorizo gallego, augardente de oruxo y la magia de lo enxebre.

Si visitas un furancho en Galicia seguro que te encuentras con este manjar, pues es un plato muy típico de estos templos de la gastronomía y la fiesta gallega. Mientras degustas un buen chourizo ao inferno, podrás beber viño da casa y disfrutar de la música tradicional y popular de la terriña. Podría decirse que más que un plato de cocina, es una seña de identidad de lo más enxebre.