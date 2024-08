El restaurante de carretera en el que tienes que parar si pasas por Ourense: Querrás repetir

O Pazo do Canedo

Hay experinecias gastronómicas que van más allá del plato y en Galicia hay infinidad de restaurantes capaces de conquistar los paladares más exigentes. Este mes de agosto miles de españoles se están desplazando por carretera y tras unas horas de viaje, hay que recargar pilas para continuar la recta final del camino con fuerza. Si las tripas te empiezan a rugir a la altura de Ourense, te aconsejamos parar en O Pazo do Canedo, un restautantes de la periferia de la conocidad como ciudad de As Burgas.

Con David Rodríguez al mando de la cocina

En la cocina de David Rodríguez, actualizada y entusiasta, el producto fresco y de proximidad es el principal protagonista, siendo las carnes de vaca gallega el plato estrella. El local se ubica en una caa señoral gallega con siglos de historia a solo cinco muntos del centro de Ourense y escasa distancia de la A-52 y de la N-120, por lo que el desvío merece la pena (y mucho).

O Pazo do Canedo ofrece una experiencia única difícil de olvidar, con una variada carta que incluye un apartado para pictoear, con propuestas, como jamón ibérico 100% de bellota, filetes de anchoas del cantábrico en salazón, cecina de vaca con aceite de oliva virgen extra (AOVE), queso gallego cremoso con tostas y purés de frutas, y lacón gallego prensado con AOVE y pimentón.

El risotto de boletus con virutas de foia y la ensalada templada de langostinos, zamburiñas, jamón y manzana son algunas de las propuestas más exquisitas del apartado de entrenantes, mientras que en el de carnes, el plato estrella es el entrecot de lomo bajo de vaca gallega. Para poner el broche final a una comida de lujo, puedes probar sus cañitas fritas rellenas de crema o la torrija de brioche caramelizada con helado de fresas.

También disponen de una amplia y variada selección de vinos blancos, rosados, espumosos y tintos.

No es un restaurante de carretera al uso, si no un local para ir con tiempo y disfrutar de cada bocado. O Pazo do Canedo está en el número 13 de la estrada Castro de Beiro y abre sus puertas de jueves a sabado, en horario de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas, y los martes, miércoles y domingos, en horario de 13:30 a 16:00 horas.