Gran fiesta gastronómica con más de 800 kg de carne el 12 de octubre en este pueblo de 660 habitantes

Galicia destaca por su extensa tradición ganadera, especialmente en el ámbito vacuno, motivo por el que la ternera gallega es conocida más allá de nuestras fronteras. Entre las razas más populares y representativas de la comunidad se encuentra la Rubia Gallega debido a su calidad, sabor y valor gastronómico.

En Montederramo (Ourense) se celebra una popular fiesta gastronómica que cada año pone en valor la carne gallega con diferentes elaboraciones. En 2026, el evento celebra su 31ª edición y ya se pueden adquirir las entradas para disfrutar de una jornada en la que la exquisita carne gallega será la protagonista en diferentes elaboraciones.

La XXXI Festa da Carne en Montederramo

Montederramo volverá a rendir homenaje a uno de los productos más representativos de su identidad con la celebración de la XXXI Festa da Carne, una cita gastronómica que tendrá lugar el próximo 12 de octubre y que cada año es capaz de reunir a vecinos y visitantes alrededor de este manjar gallego.

Esta festividad tiene su origen en la histórica Feira dos Bois, una celebración vinculada al sector ganadero que durante décadas ha formado parte del día a día de Montederramo. Aunque con el paso del tiempo la fiesta ha ido creciendo, mantiene intacta su verdadera esencia y continúa poniendo en valor la calidad de la carne producida en el propio municipio.

Tal y como señalan desde Turismo Ribeira Sacra, para esta fiesta "Montederramo prepara un selecto menú para el que destina más de 800 kg de ternera, servida en empanadas, carne ao caldeiro o carne richada", diferentes elaboraciones típicas gallegas que están para chuparse los dedos.

La comida será a las 14:30 horas del lunes 12 de octubre y estará amenizada por la charanga El Tatto y la charanga Nova de Trives. Las entradas para la comida popular están a la venta por 22 euros. Los tickets pueden adquirirse de la siguiente forma:

En la oficina del Concello de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

En la oficina de Turismo de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas (puede haber modificación en el horario si hay visitas guiadas)

La programación se completa con actividades culturales, actuaciones musicales y exposición de ganado, convirtiendo a Montederramo en el escenario de una jornada dedicada a la gastronomía gallega, a la tradición y al sector ganadero tan importante en Galicia.