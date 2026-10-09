Si te gusta el pan gallego, no te puedes perder esta fiesta con degustaciones y actividades el 10 de octubre

Los vecinos de O Porriño (Pontevedra) esperan con ganas la celebración de la VIII Feria del Pan, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico y festivo del municipio que pone en valor uno de los productos más representativos de la identidad local.

La Praza do Concello volverá a convertirse durante la jornada del sábado, 11 de octubre, en un gran escaparate de la tradición panadera de la villa, con un programa pensado para todos los públicos en los que se combinarán gastronomía, cultura, divulgación y música.

Así será la Feria del Pan: degustaciones, talleres y más

La cuenta atrás ha terminado. O Porriño celebra mañana la Feria del Pan, una jornada festiva y divulgativa que contará con un amplio abanico de propuestas diseñadas para poner en valor el producto estrella del municipio.

La apertura institucional dará paso a una mañana donde el folclore y la gastronomía irán de la mano, destacando los talleres de cocina en directo con la cocinera Coque Fariña.

Ya por la tarde, las familias tendrán un protagonismo especial con actividades infantiles orientadas a acercar el oficio del pan a los más pequeños, seguidas de nuevas degustaciones y conciertos que pondrán el broche final a esta cita gastronómica.

De 17:00 a 18:30 horas, la Asociación Pan do Poriño celebrará el taller 'Peque Pan', una actividad con la que acercar a los más pequeños el proceso de elaboración del pan y transmitir a las nuevas generaciones el valor de un oficio que forma parte de la historia porriñesa.

La programación continuará a las 18:30 horas con la degustación 'Experiencias de Calidade'. Como cierre de jornada, la música llegará a la Praza do Concello de la mano de The MusicBox Band, que actuará entre las 19:30 y 21:00 horas.

A continuación, te detallamos el calendario completo de la jornada:

A las 12:00 horas: Inauguración

A las 12:20 horas: Actuación de baile con la A.C. Tangaraño

A las 12:30 horas: Showcookings con degustación, a cargo de Coque Fariña

A las 14:00 horas: Feria y comida con pan de O Porriño

A las 17:00 horas: Taller infantil 'Peque Pan'

A las 18:30 horas: Degustación 'Experiencias de Calidades'

A las 19:30 horas: Actuación de The MusicBox Band

"La Feria del Pan es un homenaje a nuestra historia, a nuestros panaderos y a un producto que lleva el nombre de O Porriño allá donde va", destacó el alcalde, Alejandro Lorenzo, durante el acto de presentación del evento.

Por su parte, la concelleira de Turismo, Vanessa Ucha, subrayó la importancia de la cita también desde el punto de vista de la promoción del municipio.

"Hablar del pan de O Porriño es hablar de nuestra historia, pero también de nuestro presente y del potencial turístico de nuestra gastronomía. Tenemos un producto propio, reconocible y profundamente ligado a la villa".