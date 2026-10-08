Gran fiesta del marisco con mejillones, pulpo, almejas y mucho más desde 5,50 euros en este municipio gallego

El 1 de octubre se inauguró la 63ª Festa do Marisco de O Grove (Pontevedra), que contó con la visita sorpresa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Esta fiesta se extenderá hasta el próximo 12 de octubre incluido, por lo que todavía tienes todo el fin de semana y el festivo nacional para degustar algunos de los mariscos del mar que se ofrecen.

Mejillones, almejas, pulpo, percebes, navajas, zamburiñas... las opciones son inmensas y todas están disponibles en la carpa de esta gran feria del marisco. Solo tienes que hacer tu pedido y disfrutar. Además, también hay música en directo con las actuaciones de varios artistas destacados.

Oferta gastronómica en O Grove, horarios y precios

Estos días O Grove continúa siendo uno de los grandes referentes gastronómicos en Galicia con la celebración de su Festa do Marisco, que este año celebra su 63ª edición. Una cita que reúne a vecinos y visitantes alrededor de los productos del mar de las Rías Baixas, poniendo en valor la gastronomía de la localidad.

La fiesta nació en 1963 como una celebración local que tenía por objetivo dar a conocer el marisco de la ría. Con el paso de los años, creció y avanzó hasta ser lo que es hoy en día: una mezcla de gastronomía con productos del mar, actividades para niños y actuaciones musicales.

Las carpas de degustación son, un año más, uno de los principales atractivos. En ellas se pueden disfrutar de los diferentes productos del mar a precios variados. Entre las opciones más económicas se encuentran los mejillones al vapor, por 5,50 euros, mientras que los percebes alcanzan los 21 euros por una ración de 200 gramos.

Este el listado completo de precios para la 63ª Festa do Marisco en O Grove:

Almejas a la marinera con cazuela de recuerdo: 16 euros

Almejas al natural (6 unidades): 12 euros

Arroz de mariscos con cazuela de recuerdo: 8,50 euros

Berberechos al vapor: 8 euros

Camarón: 20 euros

Croquetas de marisco: 7 euros

Empanada de atún, de mejillones, de pulpo, de maíz y centeno de pulpo con queso, de maíz y centeno de zamburiñas: desde 4,50 a 7 euros

Fideos marineros con cazuela de recuerdo: 8,50 euros

Fideo negro con jibia: 8,50 euros

Mejillones en vinagreta: 6 euros

Mejillones tigre: 7 euros

Mejillones al vapor: 5, 50 euros

Navajas a la plancha: 9 euros

Nécora (unidad): 10 euros

Ostra plana al natural: 10,50 euros

Ostra rizada en salsa vinagreta: 9,50 euros

Percebes: 21 euros

Pulpo á feira con plato de recuerdo: 18,50 euros

Vieira a la gallega (unidad): 6,50 euros

Zamburiñas a la plancha: 9 euros

Pan (2 raciones), 2,20 euros

La propuesta gastronómica se completa con bebidas, vinos, cervezas y diferentes dulces tradicionales gallegos. Entre ellos aparecen las filloas, la bica, la tarta de Santiago, la torta de queso gallego y los biquiños.

Las carpas de degustación tendrán diferentes horarios: de lunes a jueves abren de 12:00 a 16:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas. Viernes, sábados y domingos los puestos amplían el horario desde las 11:30 hasta las 17:00 horas, y desde las 19:30 horas hasta las 23:00 horas. El lunes 12 de octubre solo abre de 11:30 a 17:00 horas

Conciertos a disfrutar hasta el 12 de octubre

Por la LXIII Festa do Marisco de O Grove ya han pasado varios artistas tras su inauguración el pasado 1 de octubre. Ya se ha subido sobre el escenario la gallega Sés, con su música reivindicativa y emotiva, o el género urbano del gallego 9Louro, pero todavía faltan por actuar muchos artistas y grupos de música de gran prestigio.

Esta es la programación musical a disfrutar hasta el 12 de octubre: