La fiesta medieval junto al mar con mercadillo artesano y talleres a partir del 25 de septiembre en esta ubicación

Los vecinos de Cangas do Morrazo (Pontevedra) se preparan para vivir uno de los fines de semana más especiales de septiembre.

La receta final del mes llegará cargada de actividades con la celebración de A Defensa da Vila, la fiesta de recreación histórica que conmemora el asalto de los piratas turco-berberiscos ocurrido en el año 1617.

Tres días con pasacalles, talleres, música en directo y más

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. A Defensa da Vila ya está aquí con una completa programación cultural y de animación que incluye música en directo, pasacalles, talleres y una feria artesana.

Del 25 al 27 de septiembre, Cangas do Morrazo viajará al pasado, concretamente hasta el siglo XVII, para revivir uno de los episodios más dramáticos de la historia de la localidad: la invasión turca de 1617.

Un 4 de diciembre, los habitantes de la ría de Vigo veían espantados cómo once barcos corsarios turco-berberiscos fondeaban en las islas Cíes. "Su propósitos no podían ser más sanguinolentos: causar la mayor destrucción posible.

Así pues, durante todo un fin de semana, Cangas do Morrazo revivirá este dramático episodio, que también pone a María Soliño como eje principal, con una completa programación de ocio.

La fiesta de recreación histórica arrancará el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas con la apertura de la Feira dos Invasores. Le seguirá el pregón de Teatro de Ningures y una variada agenda compuesta por talleres y visitas guiadas durante el fin de semana.

A continuación, te detallamos la programación completa de A Defensa da Vila 2026 para que no te pierdas nada:

Viernes, 26 de septiembre

Del 26 al 28 de septiembre, exposición 'Unha mirada atrás' en la Capela do Hospital

A las 19:00 horas: Apertura de la Feira dos Invasores

A las 21:00 horas: Pregón de Teatro de Ningures

A las 22:00 horas: Akelarre, de Teatro de Ningures en la Fonte do Cabalo y Pacos dos Xardíns de Soage

Sábado, 27 de septiembre

A las 11:00 horas: Apertura de la Feira dos Invasores

A las 11:30 horas: Ruta guiada 'Cangas 1617, A defensa da Vila'

A las 12:00 horas: Ruada de Lume de Karoso

De 17:30 a 19:00 horas: Obradoiros en el entorno de la Praza de Abastos

A las 18:30 horas: Ruada con ACFTromentelo

A las 20:00 horas: Ruada de Peis d'hos

A las 21:00 horas: Ruada de Ameaça de Bombo

Domingo, 28 de septiembre