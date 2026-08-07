Música, disfraces y ocio para todas las edades en el Carnaval de Verano de Bueu (Pontevedra)

El sábado 22 de agosto llega a Bueu el Carnaval de Verano, que incluirá actuaciones musicales y actividades para todos los públicos.

Organizado por el Concello de Bueu y la hostelería de la Banda do Río, se celebrará en un aparcamiento de la zona. La concejala de Promoción Económica y Turismo, Silvia Carballo, presentó este viernes el evento junto a los responsables de los bares Magic y Zoquiños, y avanzó que la iniciativa surge de la propia hostelería con el objetivo de dinamizar la Banda do Río y ofrecer actividades de ocio, por lo que en esta edición cuenta con el apoyo del Concello.

El Carnaval de Verano cuenta con una gran tradición en la villa de Bueu, y por ello este año dispone de un mayor respaldo en su organización. La programación completa se irá desvelando a lo largo de los próximos días.