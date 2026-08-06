Si te gusta el marisco, no te puedes perder esta gran fiesta de la ostra con precios populares y música en directo

El verano gallego no puede entenderse sin sus fiestas gastronómicas. Aunque se celebran durante todo el año, es con la llegada del verano cuando comienza la temporada alta.

Precisamente, este fin de semana hay una nueva cita gastronómica en el calendario. La cuenta atrás para la Fiesta de la Ostra de Noalla está a punto de llegar a su fin.

Se prepararán alrededor de 26.000 ostras

La parroquia de Sanxenxo (Pontevedra) ultima los detalles para una de sus celebraciones más esperadas del verano. La Fiesta de la Ostra se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto en el campo de fútbol.

A lo largo de todo el fin de semana, de viernes a domingo, vecinos y visitantes podrán degustar este exquisito producto del mar a precios populares.

En total, se prepararán alrededor de 26.000 ostras para que nadie se quede sin probar este apreciado molusco. La fiesta arrancará el 7 de agosto a las 11:00 horas y se prolongará hasta el día 9.

La fiesta, organizada por la Asociación Comisión de Fiestas Virgen del Carmen de Noalla, alcanza ya su 33ª edición y promete convertirse, un año más, en una de las grandes citas gastronómicas del verano gallego.

La degustación de ostras estará acompañada por un completo programa de actividades y actuaciones musicales que pondrán la banda sonora a estos tres días de celebración en Noalla.

A continuación, te detallamos la agenda de ocio, día a día, de la Fiesta de la Ostra de Noalla:

Viernes, 7 de agosto

A mediodía, actuación del grupo de gaitas Os do Barro

Por la tarde, Fanfarria Furruxa

Durante la jornada, degustación de ostras a precios populares

Sábado, 8 de agosto

A mediodía, música en directo con Os Cruceiros de Vilalonga

Por la tarde, actuación de Furruxa Gaiteiros

Durante la jornada, degustación de ostras a precios populares

Domingo, 9 de agosto