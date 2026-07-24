Nacha Pop actuará en este pueblo de Galicia durante una fiesta con degustación de trucha en agosto

La agenda del verano en Galicia incluye numerosas propuestas, como la Feira da Troita de Sobrado (Pontevedra), que tendrá su día grande el domingo 9 de agosto, con degustaciones y actuaciones musicales en directo.

"Llegar a las 25 ediciones consecutivas es motivo de orgullo para Sobrado", afirma el alcalde del municipio, Lisardo Santo. "Nuestro compromiso es seguir impulsando la Feira da Troita y elaborar el mejor cartel posible".

Nacha Pop actuará en la XXV Feira da Troita

La Feira da Troita comenzará el sábado 8 de agosto con la décima edición de la Corretroita, una cita deportiva que contará con cuatro categorías: troitiña, sub 10 y sub 12, sub 14 y sub 16 y la absoluta.

"La carrera absoluta tendrá un recorrido circular de aproximadamente 8 kilómetros por el casco urbano de Sobrado, pasando por espacios singulares de los jardines del Monasterio, la antigua muralla monástica o las calles del centro de la villa", informan fuentes municipales.

Al finalizar la prueba, la Praza do Concello acogerá la actuación de The Cruze. A partir de las 22:30 horas, la programación se trasladará a la explanada del Pabellón Deportivo para celebrar el XX Festival Musical e Intercultural da Xuventude.

En esta edición, Nacha Pop y Los Rebeldes encabezarán el festival con un guiño al pop y al rock de la década de los 80 y 90. El cartel se completará con la banda coruñesa de indie-rock Alga y con la discoteca móvil Will.

Se servirá trucha a la montañesa y pulpo

El domingo 9 de agosto concentrará los principales actos de la XXV Feira da Troita. La actividad comenzará a las 11:00 horas con la apertura de los puestos de artesanía y gastronomía en la Praza do Concello.

En esta edición se instalarán alrededor de 15 puestos, en los que predominarán los productos gastronómicos locales, aunque también habrá espacio para la artesanía. El público podrá encontrar quesos, embutidos, aceites, helados artesanos y otros productos.

A las 12:30 horas actuará la agrupación folclórica Guágaro de Tías. A las 13:30 horas tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo del alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro.

Tras el pregón se celebrará la sesión vermú con la orquesta Superstar y, a continuación, le seguirá uno de los momentos más esperados de la jornada: la degustación popular de la tradicional trucha a la montañesa, elaborada con pimiento picante y liscos.

El Concello habilitará alrededor de 700 plazas entre mesas y sillas para esta degustación popular, en la que también se servirá pulpo.

Por la tarde, la fiesta continuará con juegos infantiles en la Vía Sacra y las actuaciones de Señor Mágick DJ, Festicultores Troupe y Louband. A las 22:00 horas será el turno de la formación de música tradicional gallega Xascariz.

La programación continuará hasta la madrugada con la foliada de la orquesta Superstar y con la sesión Non Stop de Señor Mágick DJ, que pondrán el cierre a la XXV Feira da Troita de Sobrado.