Este pueblo celebra una semana de fiestas con la Orquesta Panorama y la París de Noia a partir del 1 de agosto

Actuación de la Orquesta Panorama en las Festas da Xuventude de Teixeiro 2026, en A Coruña Quincemil

El Concello de Soutomaior (Pontevedra) ha confirmado la programación completa de su III Semana Grande, que se extenderá desde el sábado 1 al viernes 7 de agosto con mucha música, tradición, gastronomía y actividades para todos los públicos.

"Grandes actuacións, actividades culturais, propostas gastronómicas e moitas sorpresas agárdanvos para desfrutar dun dos grandes momentos do verán en Soutomaior", indicó el Concello en sus redes sociales. Te presentamos la programación completa.

Semana Grande de Soutomaior

Del sábado 1 al viernes 7 de agosto, Soutomaior celebrará la III Semana Grande, una cita que llenará el municipio de un gran ambiente festivo.

La programación arrancará el sábado 1 de agosto con el esperado chupinazo, acompañado por la animación de Mekánika Rolling Band y un pasacalles que recorrerá la localidad. La jornada culminará con un gran concierto de la orquesta Bravú y Xangai a partir de las 23:00 horas.

El domingo 2 estará dedicado a la cocina de Soutomaior. La jornada comenzará con una sesión vermú amenizada por Biversión, seguida de un show cooking y una degustación de productos. El mismo grupo volverá a poner la música en una segunda sesión vermú antes de la comida popular, que ofrecerá un menú completo por 20 euros.

El menú consta de empanada, carne ao caldeiro, sobremesa y café, agua, vino y refrescos. Es necesario inscribirse antes del miércoles 29 de julio. El ticket se recoge en las Oficinas Xerais do Concello una vez realizado el pago, y debes presentarlo el día de la comida.

La fiesta continuará por la tarde con la actuación del Dúo A Visión a las 17:00 horas.

La música volverá a ser protagonista el lunes 3 de agosto con la actuación de la reconocida orquesta Panorama, seguida de la discomóvil La Mega CDC. Tras una pausa en la programación, el miércoles 5 la diversión continuará con la orquesta Kubo y la discomóvil Dolce Vita.

El jueves 6 de agosto se celebrará el Día de San Salvador, una jornada marcada por la tradicional procesión acompañada por la Banda de Música Artística de Arcade.

La III Semana Grande se despedirá el viernes 7 de agosto con la romaría de San Caetano. El programa incluirá una sesión vermú por Aires da Castrelada y un espectacular cierre con la orquesta París de Noia y la discomóvil Eme Music, poniendo el broche final a una intensa semana de programación.