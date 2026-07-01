Cangas (Pontevedra) confirma los primeros artistas de sus fiestas de agosto: 11 días de música gallega y orquestas

El municipio de Cangas de Morrazo (Pontevedra) ha anunciado las primeras confirmaciones que formarán parte de las Festas do Cristo de 2026 que tendrán lugar del 21 al 31 de agosto, con un cartel que reúne buena música gallega, la verbena, la tradición y la cultura popular.

Aunque todavía quedan muchas actividades, nombres y contenidos por desvelar, el primer avance del concello Cangas promete unas Festas do Cristo muy interesantes para todos los públicos. El cartel es obra de Iago Comedeiro y está construido a partir de elementos vinculados a la identidad de la localidad.

Grupos de música gallega y verbenas

Las primeras confirmaciones del cartel de las Festas do Cristo reflejan la apuesta por la música gallega, actual y el mundo de las verbenas que tanto arraigo tienen en Galicia. Entre los artistas anunciados figuran Grande Amore, Rebeliom do Inframundo, Nadie González, Nékrora, Alana, Nacho, Faia, Lar, A Gramola Gominola y la Duendeneta, una propuesta que combina diferentes estilos para todos los gustos.

La verbena volverá a ser otro de los grandes atractivos de la programación, con orquestas como Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada y Claxxon Tour. De este modo, Cangas ofrece a vecinos y visitantes una perfecta combinación de conciertos en directo, orquestas y otras actividades para disfrutar de estas emblemáticas fiestas.

Espacio para la cultura y las actividades familiares

La programación cultural combinará tradición, música y propuestas familiares para todos los públicos. Uno de los momentos más destacados será la actuación de la Banda de Música de Belas Artes en el Palco de Música de la Alameda, una cita que coincide con el centenario de la banda y del propio palco, dos símbolos del patrimonio cultural de Cangas.

En cuanto al programa familiar habrá diferentes espectáculos como A Gramola Gominola, la obra A festa da Iguana de Teatro Calavera y As almofadas soñadoras, de Dani Blanco. Además, estas fiestas ofrecerán teatro, humor, magia, circo, narración oral y actividades participativas.

La cultura popular también tendrá protagonismo. El Festival Tomentelo abrirá las celebraciones, mientras que la comparsa de cabezudos, los pasacalles de Os Patajullos, el Festival Folclórico País de San Roque y el festival "Así Canta Cangas: el V Memorial Tucho Perete" pondrán en valor el trabajo de las asociaciones y colectivos locales.

Otras actividades en las Festas do Cristo de Cangas

Los actos centrales alrededor del Cristo do Consolo y la Virgen del Carmen combinan tradición religiosa, cultura marinera y participación popular.

Se incluye el pregón a cargo de una persona representante de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, la tirada de fuegos artificiales, la Queima de Damas y Galáns, la misa solemne, la procesión y los cantos tradicionales como el himno de Cristo y la Salve Marinera, junto a un espectáculo pirotécnico.

El día 31 de agosto habrá un homenaje a la Virxe do Carme y a la gente del mar, organizada por la Cofradía da Misericordia Gremio de Mareantes con la colaboración del Concello de Cangas.