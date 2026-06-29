Panorama, París de Noia y Los Satélites estarán en las fiestas de este municipio gallego a partir del 2 de julio

El mes de julio viene cargado de verbenas, romerías y eventos gastronómicos en municipios de todo el territorio gallego. Uno de los eventos más esperados son las fiestas populares de Goián, en Tomiño (Pontevedra), que reunirán en una misma semana a las orquestas más punteras del país.

A orillas del río Miño y con vistas al país vecino Portugal, Goián ya tiene todo listo para sus tradicionales fiestas en honor a la Virxe dos Remedios y San Cristovo. Del 1 al 5 de julio, la música y el ambiente festivo tomará las calles del municipio pontevedrés.

París de Noia, Panorama y Los Satélites en este municipio gallego

Las fiestas de Goián presentan uno de los carteles más destacados de la temporada. En apenas una semana, la localidad reunirá sobre el mismo escenario a orquestas de la talla de París de Noia, Panorama y Los Satélites, además de otros grupos de referencia.

Con una programación que promete convertir las celebraciones en una cita inolvidable, el grupo Arizona abrirá las fiestas el miércoles 1 de julio, con una actuación a partir de las 22:00 horas.

Al día siguiente, y a la misma hora, actuarán Los Satélites y el viernes 3 de julio será el turno del grupo Ritmo y la orquesta París de Noia. Bajo el título 'Va por ti', la nueva gira de la formación de Noia (A Coruña) llega con una propuesta totalmente renovada y un nuevo repertorio.

La programación del sábado 4 de julio comenzará antes de lo habitual: la jornada arrancará a las 10:00 horas con un pasacalles amenizado por Airiños do Cereixo. Después, por la noche, actuará el grupo Nostalgias y la banda Gaudí.

La orquesta Panorama será la encargada de cerrar las fiestas de Goián. La formación musical ofrecerá un concierto el domingo 5 de julio a partir de las 22:30 horas, tras la actuación de la Agrupación Musical de Goián.

La jornada también contará con actuaciones matinales a cargo de la Agrupación Musical de Goián y la Coral Polifónica de Tomiño.