Gran sardiñada y verbena con El Combo Dominicano en este municipio gallego desde el viernes 26 de junio

Tras una mágica noche de San Juan, la agenda del fin de semana incluye varios eventos festivos para todos aquellos que se hayan quedado con ganas de más.

Entre las opciones disponibles en Vigo y alrededores, destacan las fiestas deSan Eleuteiro de Tameiga, en Mos (Pontevedra), cuya programación incluye actividades para todos los públicos y gustos.

4 días de fiesta con sardinas, verbenas y más

Imagen de archivo de una verbena Shutterstock

La cuenta atrás para las tradicionales fiestas de Tameiga, en Mos (Pontevedra), ha llegado a su fin. Mañana, viernes 26 de junio, arrancarán los festejos con la celebración de una gran sardiñada y choripán.

La música también tendrá un hueco en la agenda del día. Actuará The Turre's Band a partir de las 23:00 horas. Al día siguiente se subirán al escenario las orquestas Pontevedra y Hugo Band, que viene desde Portugal.

La programación del domingo 28 de junio arrancará a primera hora del día, concretamente a las 10:00 horas, con un pasacalles a cargo de la Banda de Música Xuvenil de Torroso, a la que le seguirá una misa cantada por la coral O Son dos Cantares de Tameiga.

El grupo asturiano Assia pondrá el ritmo a la noche con un concierto que pondrá a bailar a vecinos y visitantes.

Para poner el broche de oro, el fin de fiestas estará amenizado por una de las orquestas más populares y queridas de Galicia: El Combo Dominicano. La formación musical hará una parada en Tameiga para presentar su nueva gira 'Energy Tour'.

Actuará la noche del lunes 29 de junio, a partir de las 22:30 horas, junto a la orquesta Saudade, cerrando prácticamente la agenda del mes tras más de una decena de conciertos por todo el territorio gallego.

Además, habrá un espectáculo de fuegos artificiales, tal y como se aprecia en el cartel de fiestas.

A continuación, te detallamos los horarios de las verbenas y otros eventos importantes de las fiestas de San Eleuteiro de Tameiga, en Mos:

Viernes, 26 de junio

A las 21:30 horas: Gran sardiñada y choripán

A las 23:00 horas: Concierto a cargo de The Turre's Band

Sábado, 27 de junio

A las 22:30 horas: Verbena con las orquestas Hugo Band y Pontevedra

Domingo, 28 de junio

A las 10:00 horas: Pasacalles amenizado por la Banda de Música Xuvenil de Torroso

A las 12:30 horas: Misa cantada por la coral O Son dos Cantares

A las 22:30 horas: Concierto del grupo Assia

Lunes, 29 de junio