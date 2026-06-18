Esta parroquia de 365 habitantes celebra San Juan con una sardiñada e hinchables gratuitos este viernes

El San Juan es una fiesta tradicional en toda Galicia, y por ello, muchos municipios de la comunidad la celebran a su manera. Verbenas, sesiones de DJs, degustación de sardinas, churrasco y numerosas actividades forman parte de una programación pensada para divertir y entretener tanto a vecinos como a visitantes.

La parroquia de Santeles, en A Estrada (Pontevedra), celebrará sus fiestas de San Juan desde este viernes 19 de junio hasta el domingo 21. La programación combina gastronomía, música y actividades para todos los públicos, incluyendo juegos y propuestas de ocio para los más pequeños.

Sardiñada e hinchables gratis este viernes

La parroquia de Santeles se prepara para vivir un intenso fin de semana festivo con motivo de las celebraciones en honor a San Xoán. El programa combina tradición religiosa, gastronomía popular y música en directo para reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las citas más esperadas del calendario local.

Las actividades arrancarán el viernes 19 por la noche con una gran sardiñada gratuita en el campo da festa. Además, habrá la posibilidad de degustar raciones de churrasco de cerdo con patatas a 15 euros. La jornada estará amenizada con música y sorteos, atracciones hinchables, también gratuitas, para los más pequeños y la tradicional queimada, uno de los momentos más simbólicos de la noche.

El sábado 20 estará marcado por los actos religiosos en honor a San Juan, seguidos de una animada sesión vermú con Gaiteiros de Barbude. Ya por la noche, la fiesta continuará con una verbena con el dúo Crazy y el dúo Euphoria.

Las celebraciones concluirán el domingo 21 con las fiestas en honor al Santísimo. Se celebrará una nueva misa cantada por la Coral de Paradela. Después habrá una procesión y sesión vermú con charanga Xuntanza, poniendo el broche final a tres días de convivencia, tradición y diversión para todas las edades.