El Combo Dominicano actuará en la víspera a la noche de San Juan en este municipio de Galicia de 700 habitantes

La famosa noche de San Juan combina el sabor tradicional de las sardinas y rituales de hogueras purificadoras, además de diversas actuaciones a cargo de orquestas y agrupaciones musicales.

El Combo Dominicano, en la víspera de esta mágica noche -la más corta del año-, estará en la pequeña parroquia de San Xurxo de Salceda (Pontevedra) con motivo de las fiestas en honor a Santa Bárbara.

El Combo Dominicano presentará su 'Energy Tour'

Con su estilo característico, que fusiona merengue, bachata, salsa y cumbia, y éxitos como La cucaracha, El Combo Dominicano hará parada el 22 de junio en San Xurxo de Salceda, de aproximadamente 700 habitantes, para animar la celebración.

El inicio de la fiesta tendrá lugar el viernes 19 de junio, pero para disfrutar de la espectacular verbena nocturna de El Combo Dominicano, que promete una asistencia multitudinaria, habrá que esperar hasta el lunes 22, víspera de la noche de San Juan.

Enmarcada dentro de una gira de conciertos que solo en junio suma más de 15 fechas por todo el territorio gallego, la formación musical presentará su 'Energy Tour', un espectáculo que llega con numerosas novedades y un ritmo que hará bailar a todo el mundo.

La orquesta Capitol también se subirá al escenario el lunes 22, mientras que el fin de semana estará igualmente muy animado con las actuaciones del grupo Xtra (viernes 19 de junio), Trébol y Miramar (sábado 20) y Los Player's y Marbella (domingo 21).

Así quedaría el calendario de actuaciones y verbenas:

Viernes, 19 de junio: Xtra

Xtra Sábado, 20 de junio: Trébol y Miramar

Trébol y Miramar Domingo, 21 de junio: Los Player's y Marbella

Los Player's y Marbella Lunes, 22 de junio: El Combo Dominicano y Capitol

Más allá de la música, la programación de las fiestas de Santa Bárbara incluye una degustación de jamón asado el viernes 19, así como el tradicional pasacalles y el concierto a cargo de la Banda de Música Cultural de Salceda el domingo 21.

Además, el gran espectáculo de fuegos artificiales tendrá lugar el sábado 20 en el Campo de Fútbol de As Curalleiras, a partir de las 13:00 horas, según figura en el programa oficial.