Dos días de fiesta y un sorteo de un vale de 300 euros este fin de semana a 30 minutos de Vigo

Con la llegada del mes de junio arranca oficialmente la temporada de verbenas en Galicia. Durante las próximas semanas, fiestas populares y celebraciones al aire libre llenarán de música y ambiente festivo aldeas, pueblos y ciudades de toda la región.

Sin ir más lejos, este mismo fin de semana arrancan algunas de las primeras grandes citas del calendario festivo gallego, entre ellas las fiestas de Santa María de Xeve (Pontevedra), a 30 minutos de Vigo, que prometen dos días de celebración.

Fuegos artificiales, actuaciones musicales y mucho más

La parroquia de Santa María de Xeve celebrará los días 6 y 7 de junio las fiestas del Corpus Christi con una animada programación en la que la música será la gran protagonista. También habrá fuegos artificiales y el sorteo de un vale de 300 euros.

Una gran verbena amenizada por la orquesta Ritmo Joven y la disco móvil Dolce Vita dará el pistoletazo de salida a las fiestas del Corpus Christi en Santa María de Xeve. Ambas formaciones serán las encargadas de poner la banda sonora a una primera jornada que promete música y diversión hasta bien entrada la madrugada.

Pero la programación del sábado no terminará ahí. Durante la noche también se celebrará el sorteo de un vale de compra de 300 euros. En él podrán participar los poseedores de las rifas de la comisión presentes en el momento del sorteo.

La jornada del domingo arrancará con un pasacalles a cargo de los gaiteiros Rías Baixas. A continuación, se celebrará una misa solemne en honor al Corpus Christi y las primeras comuniones, seguida de una procesión.

A mediodía, la fiesta continuará con una animada sesión vermú que estará amenizada por la charanga A Xuntanza y la comparsa Os Retingos, encargadas de poner el ritmo a la jornada del 7 de junio.

Como colofón final de celebraciones, Santa María de Xeve despedirá las fiestas del Corpus Christi con una espectacular sesión de fuegos artificiales.