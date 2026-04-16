Confirmado: este bonito pueblo se llenará de 40.000 flores el primer fin de semana de mayo

Al llegar la primavera, las flores colorean el paisaje en tonos cálidos, dejando atrás el frío invierno. La llegada de esta época de alegría y sol es celebrada en numerosos municipios, con una amplia variedad de festividades.

Sin ir más lejos, el municipio de Viana do Castelo, en Portugal, ya tiene todo listo para su emblemática fiesta Viana Florida. Aprovechando la cercanía a Galicia, resulta un plan perfecto de fin de semana para disfrutar en familia o con amigos.

40.000 flores adornarán las calles de este municipio

Viana do Castelo Eixo Atlántico (Web)

La cuenta atrás llega a su fin. La iniciativa Viana Florida regresa en mayo, con un programa dedicado a los 'Espacios verdes para una ciudad sostenible', dinamizando la ciudad de Viana do Castelo y alrededores con diversas actividades.

Viana Florida tendrá lugar del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, con múltiples propuestas y arreglos florales de tamaño mediano que, con un total de 40.000 flores, llenarán de color y fragancia las plazas y calles del centro histórico de la villa.

La fiesta comenzará con los trabajos de ornamentación del arco floral de Vila Mou y la elaboración de una alfombra de sal por los vecinos el viernes 1. Habrá actuaciones a cargo Grupo Etnográfico de Castelo do Neiva y del Grupo Folclórico das Borbadeiras da Casa do Povo de Cardielos.

De las 15:00 a las 18:00 horas, la animación de calle estará garantizada con el grupo de bombos de la Ronda Típica de Carreço. Para las 17:00 horas, está agendado el levantamiento del arco florido de Vila Mou.

A la jornada siguiente, el sábado 2 de mayo, se celebrará la Feria de Flores y Jardinería de 09:00 a 22:30 horas y las actuaciones del Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Alvarães y del Rancho Folclórico das Lavradeiras de Vila Franca.

Además, de 15:00 a 18:00 horas, habrá animación de calle con el grupo de bombos de la Associação Desportiva e Cultural de Anha.

El 3 de mayo, domingo, el Jardim Público acogerá nuevamente la Feria de Flores y Jardinería, de las 09:00 a las 18:00 horas, con animación a cargo de los grupos folclóricos de Santa Marta de Portuzelo y das Terras de Geraz do Lima.

La animación de calle, de las 15:00 a las 18:00 horas, correrá a cargo, otra vez, del grupo de bombos de la Associação Desportiva e Cultural de Anha.

Viana Florida: programación extra

De forma paralela, del 1 al 31 de mayo, el Jardim Público acogerá una exposición temática. Del 8 al 11 de mayo se celebrará la Fiesta de la Rosa en Vila Franca; del 15 al 17 las Fiestas de Santa Cruz en Alvarães y, del 20 al 26, la Romería de Nuestra Señora de la Encarnación en Vila Mou.

El 12 de mayo, por la tarde, se fabricará una alfombra florida en el barrio do Jardim. En último lugar, y no por eso menos importante, el programa también incluirá, los días 23 y 24 de mayo, el Festival Wine&Blues en el Anfiteatro Marina.