Un pueblo reúne a la París de Noia, la Olympus, DJs y varias atracciones el próximo sábado

Galicia y las fiestas son un no parar. Allá donde menos te lo esperas, siempre encontrarás un pueblo que esté celebrando algo. Sus fiestas tradicionales, ya sea en torno a un producto gastronómico o cualquier otra temática, son una constante, y en ellas nunca, nunca, faltan las buenas orquestas.

Además, hay municipios que celebran sus propios festivales, como es el caso de San Cibrao das Viñas (Ourense), que el próximo sábado 18 de abril celebra As Viñas Fest 2026, con algunas de las mejores orquestas, así como conciertos de grandes artistas y DJs.

Sesión tardeo y sesión nocturna

El Viñas Fest 2026 promete ser una de las fiestas más destacadas del calendario festivo de Ourense, con la mezcla más completa de música, ocio y un ambiente espectacular en el nuevo acceso al Polígono de San Cibrao das Viñas. El festival está pensado para que todos los públicos disfruten de la jornada el sábado 18 de abril.

La fiesta arrancará con la sesión de tardeo, que tendrá lugar entre las 19:00 y las 22:00 horas, creando el ambiente perfecto para comenzar a calentar motores. Durante este tramo, los asistentes podrán disfrutar de la mejor música con el fin de prepararse con lo que les espera hasta altas horas de la madrugada.

Tras un breve descanso, la fiesta continuará con la sesión de noche, desde las 23:00 hasta la 01:30 horas, donde subirán al escenario dos grandes referentes del panorama musical gallego: la popular París de Noia y la conocida Olympus.

Ambas orquestas garantizarán espectáculo y un repertorio para bailar sin parar con los increíbles shows que han preparado para la gira de este año.

A partir de la 01:30 y hasta las 04:00 horas, llegará el turno de la noche electrónica, con actuaciones de artistas como Jose de Rico, Gramola y Groove Amigos, quienes aportarán un toque más electrónico para cerrar el festival por todo lo alto.

Además de la música, el festival contará con atracciones y espacios de descanso, pensados para poder disfrutar al máximo de la experiencia. Tal y como destacan desde la organización, será "unha festa única, música sen parar e o mellor ambiente".