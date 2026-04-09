Las fiestas de Vigo se enfrentan a otro verano sin atracciones: "No te queda otra que adaptarte"

No hay vuelta atrás: las fiestas de verano de Vigo se quedarán un año más sin sus atracciones. El Concello le ha trasladado a las organizaciones que los mayores atractivos y fuente de ingresos de las verbenas no se podrán instalar al no cumplir con los requisitos de seguridad.

Así lo confirman a Treintayseis los portavoces de las comisiones de fiestas de Coia y Bouzas, las mayores celebraciones populares del verano olívico. "No te queda otra que adaptarte", señala el cofrade mayor de Santo Cristo de los Afligidos de Bouzas, Íñigo Andonegui.

Coia y Bouzas llevan desde noviembre organizando sus verbenas y manteniendo reuniones con el Concello de Vigo para analizar la posibilidad de instalar atracciones este año. "La semana pasada estuvimos reunidos con el departamento de seguridad. Fue cuando nos oficializaron que no habría atracciones", afirma el presidente de la Comisión de Fiestas de Coia, Manuel Carrera.

La confirmación supuso un jarro de agua fría para los organizadores. "Estamos fastidiados", lamenta Andonegui, que explica que la mayoría de las atracciones tienen bastante antigüedad y no cumplen los requisitos de seguridad que exige la legislación autonómica.

"Se pide un número de operaciones cubierto, personal cualificado, generar 'x' revisiones, cambios de aceite, frenos... Y esas atracciones tan antiguas no las tienen", añade Carrera. Esta situación supone un duro golpe para los feriantes, que deberán adaptar sus instalaciones a los requerimientos o "plantearse una inversión en una atracción nueva".

Pérdida de ingresos

Este 2026, el verano de Vigo sólo contará con atracciones de nueva construcción, con un par de años de antigüedad y las que cumplen la normativa vigente. De las 32 instalaciones que se ubican en Coia y de las 24 de Bouzas, pocas cumplen estas condiciones.

Fiestas de Coia, en Vigo, a 4 de julio de 2025 Treintayseis

Esta situación no sólo afecta a los feriantes, sino también a las comisiones de fiestas: la mayor parte de sus ingresos provenían de las atracciones. "Vamos a tener en torno a un 60% menos de ingresos", explica Andonegui, que recuerda que el pasado verano "amortiguaron" las pérdidas con su "colchón financiero".

De todas formas, "la caída fue mayor" de lo que esperaban. Por esta razón, desde la Comisión de Bouzas han solicitado al gobierno local una ayuda económica para paliar la falta de atracciones.

Aun así, tanto Carrera como Andonegui valoran saber con antelación que no se podrán instalar atracciones, con el fin de adaptar sus celebraciones a sus respectivos presupuestos. "El año pasado nos pilló con el pie cambiado. Ya teníamos la programación hecha y todo", afirma el presidente de la Comisión de Fiestas de Coia.

Solución: menos días y verbena

Ni Carrera ni Andonegui critican la resolución del Concello, ya que "respetan la seguridad" de sus vecinos y vecinas. "No es lo mismo, pero hay que asumirlo", lamenta el presidente de la Comisión de Fiestas de Coia, quien afirma que tendrán que "pegar un recorte" para que la celebración siga existiendo.

En este sentido, Coia está ya más adelantada que Bouzas. La villa marinera decidirá estas semanas qué camino seguirá, mientras que los "coyotes" cuentan con un plan 'B'. Reducir días y actuaciones será el camino a seguir este verano en Vigo para compensar la pérdida económica que supone no contar con atracciones.

"No se puede traer dos orquestas al día. Será una orquesta y DJ. Sí tendremos a Panorama y a Combo Dominicano, pero actuará una y no las dos el mismo día", avanza Carrera, que concuerda con Andonegui en que las grandes fiestas de Vigo se convertirán en las verbenas de hace un siglo.

Además, reducirán los días de fiesta. En Coia, no comenzarán el viernes y tampoco tendrán día del niño, por lo que homenajearán a la Virxe da Consolación durante cuatro días: del 4 al 7 de julio. "Los vecinos están preocupados después de lo del año pasado. Cuando vas al supermercado te paran y preguntan si va a haber fiesta. No la misma, pero va a haber", asegura Carrera.

"Ahora hay que reinventar la fiesta, que la gente se olvide de las fiestas que había antes. Ni Coia ni Bouzas podemos asumir unas fiestas como las de antes", opina el cofrade mayor de Bouzas, que confirma que su celebración sí contará con su histórico espectáculo de fuegos artificiales.