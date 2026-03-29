Confirmado: la Fiesta del Choco ya tiene fecha en mayo y se alargará hasta las 2 de la madrugada

El inicio de la primavera 2026 da el pistoletazo de salida a una época llena de planes y eventos de lo más interesantes en Galicia, entre ellos la emblemática Fiesta del Choco de Redondela (Pontevedra).

La Fiesta del Choco de Redondela es una cita marcada en rojo en el calendario. Tras reunir a más de 30.000 personas, que consumieron 5.000 kilos en sus últimas ediciones, la celebración regresará en mayo.

La Fiesta del Choco de Redondela calienta motores

Mayo no solo es sinónimo de buen tiempo, sino también del regreso de una de las fiestas gastronómicas más esperadas de toda Galicia: la Fiesta del Choco, que este año se celebrará los días 8, 9 y 10.

En un comunicado en redes sociales, el Concello de Redondela ha confirmado que la Fiesta del Choco comienza a calentar motores con la publicación de las bases para los puestos de degustación, venta y promoción de la fiesta gastronómica.

En este sentido, el Ayuntamiento establece como fecha límite el próximo 9 de abril para formalizar la inscripción, que deberá ir acompañada de toda la documentación requerida. Asimismo, se deberán tener en cuenta los siguientes horarios para la Fiesta del Choco 2026:

Viernes, 8 de mayo: de 19:00 a 01:00 horas

de 19:00 a 01:00 horas Sábado, 9 de mayo: de 10:30 a 02:30 horas

de 10:30 a 02:30 horas Domingo, 10 de mayo: de 10:30 a 22:00 horas

Además de los puestos destinados tanto a la venta de platos para la degustación en la propia carpa como para llevar, la Fiesta del Choco contará con un mercado con productos de alimentación tradicional de la zona y actividades vinculadas al choco o la Ensenada de San Simón.

La celebración comenzará el viernes 8 de mayo y se extenderá a lo largo de todo el fin de semana, hasta el domingo 10. Durante estos tres días, los asistentes podrán degustar la sepia preparada en diversas formas, desde las más tradicionales hasta las más vanguardistas.

La gran carpa situada en la Alameda acogerá, una edición más, el gran concurso gastronómico del choco, en el que todo el mundo puede participar. Los premios son en cuatro modalidades: a la mejor receta creativa, chocos en su tinta, chocos con arroz y empanada de choco.

Con motivo de esta popular fiesta, el municipio de Redondela ofrecerá a los visitantes un amplio programa de actividades festivo-culturales donde tienen cabida las bandas de música, deportes y juegos infantiles, entre otras.

En la edición anterior, la fiesta corrió a cargo de la orquesta Mondragón, Los Satélites, Sonoro Maxín y Combo Dominicano. También actuaron grupos locales, como la orquesta de Saxos, Airiños de San Simón y O Carballo das Cen Pólas, además de los DJs Borja Rúa y Rodri Vegas.