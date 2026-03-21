Aterriza a un paso de Vigo una churrascada con menú a 22 euros: con café, postre y chupito

Cualquier motivo es bueno para que un gallego organice una buena fiesta, y si además incluye alguno de los platos típicos de Galicia, mejor todavía. En este contexto, la Comisión de Festas Purísima Concepción de Arcade, en el municipio de Soutomaior, comarca de Vigo, ha organizado una churrascada que no te puedes perder, y a un precio súper económico.

Coincidiendo con la 7K Soutomaior y la Carreira Infantil da Ostra, el próximo 29 de marzo se celebrará esta gran churrascada popular en Arcade, concretamente en la Academia da Feira a partir de las 14:00 horas. El menú incluye de todo y tan solo cuesta 22 euros.

Churrascada popular en Arcade

La Comisión de Festas de la Purísima Concepción de Arcade, en el municipio de Soutomaior, dentro de la comarca de Vigo, organiza una gran churrascada popular para disfrutar de la buena comida y del ambiente festivo que tanto nos caracteriza a los gallegos.

El evento tendrá lugar el domingo 29 de marzo a las 14:00 horas en la Academia da Feira, en Arcade, coincidiendo con la celebración de la 7K Soutomaior y la Carreira Infantil da Ostra, una jornada perfecta para disfrutar en familia o con amigos.

El menú, con un precio muy económico de 22 euros, incluye un primer plato de guiso de xoubas, seguido de un completo segundo plato con churrasco y criollo a la parrilla, acompañado de pimientos al horno y cachelos. La comida también incluye bebida, postre, café y chupito.

Las reservas pueden realizarse hasta el 26 de marzo en el número de teléfono 666 304 214. Se espera una gran asistencia, por lo que te recomendamos reservar con antelación si no quieres arrepentirte por haberte quedado sin plaza.

Así que ya lo sabes, reserva tu asiento en esta churrascada popular y acude con tus amigos o familia para disfrutar de un día diferente en el que llenar la barriga hasta reventar.