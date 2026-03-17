La fiesta gallega donde comer zorza hasta reventar: ración a precios populares con bebida y pan
Por 8 euros puedes degustar una rica ración de zorza gallega acompañada de pan y bebida para ponerte las botas
Sin exagerar, es posible que cada fin de semana haya una fiesta gastronómica en algún municipio de Galicia, o incluso varias. La gastronomía gallega goza de gran popularidad por su excelente sabor y calidad, por eso existe una fiesta dedicada prácticamente a cada uno de los productos típicos de la terriña.
En este contexto, este sábado llega cerca de Vigo una fiesta en homenaje a la zorza, ese plato tradicional que conquista cualquier paladar y que no querrás perderte. Por un precio muy económico podrás degustar una rica ración de zorza acompañada de pan y bebida, perfecto para disfrutar de la gastronomía gallega y llenar tu barriga hasta reventar.
Fiesta de zorza cerca de Vigo
"Si el próximo sábado por la noche te llega un olor sospechosamente bueno a zorza… no te preocupes. No es tu imaginación", afirman desde la Nova Comisión Festas de San Campio Figueiró.
Llega la IV edición de la Festa da Zorza en Figueiró, una parroquia de Tomiño situada en la comarca del Baixo Miño (Pontevedra), muy cerca de Vigo. Una cita perfecta para los amantes de la buena comida y del ambiente festivo que tanto caracteriza a las fiestas gastronómicas gallegas.
La fiesta se celebrará el sábado 21 de marzo a partir de las 20:00 horas en O' Poleiro – Local Comisión de Festas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche pensada para comer bien y pasarlo mejor.
El menú promete no defraudar a nadie. Habrá ración de zorza "de la que hace callar a la gente mientras la come", pan "para no dejar ni una miga" y bebida "para bajar todo como manda la tradición". Todo ello por un precio más que popular: ración de zorza, pan y bebida por solo 8 euros.
Pero la cosa no termina aquí. La organización promete también fiesta "de la que se cuenta el domingo", con buen ambiente, risas y ganas de alargar la noche.
Eso sí, lanzan un aviso importante para los asistentes: "Puede provocar repetición de plato, deseo de patatas, risas fuertes y ganas de quedarse hasta tarde. Trae hambre y ganas de fiesta… ¡del resto nos encargamos nosotros!"