Ya hay fecha: regresa la Mayor Mesa de Pascua con huevos de chocolate, licores y dulces este día de abril

La Semana Santa es una época ideal para escapadas. Aprovechando los festivos del Jueves y Viernes Santo, es un momento perfecto para explorar pueblos llenos de historia, disfrutar de los verdes paisajes gallegos o programar un viaje exprés a Portugal.

El norte de Portugal es uno de los destinos turísticos más recurrentes para los gallegos. Para esta Semana Santa, el municipio de Caminha, a 30 minutos de la frontera con Galicia, ha confirmado que regresará la Mayor Mesa de Pascua del país a principios de abril.

Huevos de chocolate, licores y dulces el 4 de abril

Ya es oficial: la Mayor Mesa de Pascua regresará este 2026 a las calles 5 de Outubro y 31 de Janeiro de Vila Praia de Âncora, perteneciente al municipio de Caminha, el próximo sábado 4 de abril, un día antes del Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección.

Al igual que en ediciones anteriores, este evento recrea la tradicional mesa de Pascua del propio ayuntamiento. En ella no faltarán los dulces típicos, como las tortas de Pascua, bizcochos y chocolates, además de decoraciones temáticas y artesanías que caracterizan estas fiestas.

La cita despierta un gran interés y, de hecho, atrae cada año a miles de personas a Vila Praia de Âncora, y "este año se espera que la cifra aumente aún más", anticipan fuentes municipales.

En esta mesa, de cientos de metros de longitud, los visitantes podrán encontrar todo lo relacionado con la festividad: huevos de chocolate, mermeladas, licores e incluso embutidos locales y productos salados.

Además de la propuesta gastronómica, la Mayor Mesa de Pascua de Portugal contará con animación y actividades para que vecinos y visitantes se lleven un buen recuerdo de esta bonita celebración.

La Pascua es una fiesta religiosa muy enraizada en este municipio, que celebra la resurrección de Jesucristo y que representa la renovación y vida, esperanza y victoria de la vida sobre la muerte.

En cada parroquia, el Domingo y Lunes de Pascua, se realiza la procesión de Pascua, en la que el sacerdote lleva la Cruz a las casas para anunciar la resurrección de Jesús y bendecir a la familia y la casa.

Las personas interesadas en participar en la Mesa de Pascua de Vila Praia de Âncora deberán inscribirse en las Oficinas de Turismo de Caminha y Vila Praia de Âncora o en la Junta Parroquial con fecha límite el sábado 28 de marzo.

"Solo se aceptarán inscripciones para productos o artículos relacionados con la Pascua", recuerdan desde el Ayuntamiento.