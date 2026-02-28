Pili Pampín se suma a la fiesta de la cacheira de Pazos de Borbén (Pontevedra) con raciones a 16 euros

«Gozaremos do verán»: El single de la gallega Pili Pampín con los Kilomberos de Monte Alto

El mes de febrero llega a su final, pero marzo arranca por todo lo alto con una programación cultural que incluye conciertos, exposiciones, obras de teatro y eventos gastronómicos como la Festa da Cacheira en Pazos de Borbén (Pontevedra).

La cuenta atrás ha terminado. Pazos de Borbén celebrará este fin de semana, concretamente el domingo 1 de marzo, su tradicional Festa da Cacheira, que suma ya 25 ediciones ensalzando este producto del cerdo.

Pili Pampín, degustaciones de cacheira y mucho más

La Festa da Cacheira, además de ofrecer raciones de cacheira a precios populares, contará con la actuación de una de las voces gallegas más queridas de nuestra región: María del Pilar Villar Rivas, más conocida como Pili Pampín.

La cantante de Ven mariñeiro, No deseo tu dinero, Desafía de un arrepentido, Porque tú me enamoraste y Amargo café, entre otros grandes éxitos, llenará la fiesta de alegría y tradición con su música en Pazos de Borbén.

Como es ya habitual, la Festa da Cacheira servirá raciones de cacheira, acompañada de los mejores productos, en un ambiente de encuentro, música y celebración para todos. El precio del plato será de 16 euros y habrá raciones para llevar "para compartir el sabor de la fiesta en casa", tal y como confirman desde el propio Ayuntamiento.

Además, en la parte exterior del recinto habrá churrasco también a precios populares, ampliando la oferta gastronómica para que nadie se quede sin saborear la fiesta.

Carlos Blanco, uno de los grandes referentes del humor gallego, dará el pregón a las 13:00 horas. "Este próximo domingo voy a tener la suerte de dar el pregón en la Festa da Cacheira. Intentaré hacer un pregón divertido y con humor", promete el actor y monologuista con una amplia trayectoria en series y programas de la TVG.

Los más pequeños de la casa, por otro lado, tendrán su propio espacio en la Festa da Cacheira con hinchables, para que puedan jugar y divertirse mientras las familias disfrutan de la jornada gastronómica y musical.