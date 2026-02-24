La fiesta de pueblo gallego donde comer cocido hasta reventar: por solo 17 euros e incluye vino y postre

La temporada estival suele ser sinónimo de hogar y de platos de cuchara tan reconfortantes como el cocido gallego. Este es, sin duda, el líder indiscutible durante los fríos meses del invierno, algo que no es de extrañar.

El cocido gallego es un sabroso plato de cuchara, ideal para el invierno, que destaca por su cocción lenta con ingredientes de primera calidad, como garbanzos, verduras (repollo, grelos...), diversas carnes y tocino.

Cocido gallego hasta reventar por solo 17 euros

El cocido gallego es un plato sumamente laborioso, ya que requiere una cocción lenta y por etapas. Por ello, muchas personas optan por disfrutarlo en fiestas populares como la que celebra este fin de semana el municipio de Cartelle (Ourense).

¿Sin planes para el fin de semana? La Asociación Deportiva de Cartelle y la Asociación Cultural de Cartelle han preparado un evento ideal para los amantes del buen comer: una fiesta del cocido a precios populares.

El local social Luis Blanco Soto acogerá este sábado, 28 de febrero, la fiesta del cocido de Cartelle. El menú se servirá a partir de las 13:30 horas e incluirá un buen plato de cocido, pan y vino para acompañar, y postre y licores como broche de oro, todo por 17 euros.

Los tickets continúan a la venta en A Tenda de Conchita, en el bar Katy o contactando con los miembros de la directiva o de la comisión. El precio es de 17 euros por persona. No obstante, los niños de hasta 10 años (inclusive) pueden asistir de forma totalmente gratuita.

Así pues, el cocido será el gran protagonista de esta celebración, poniendo en valor su tradición como plato emblemático y destacando, además, sus cualidades y valores nutricionales, siendo rico en proteína y carbohidratos debido a sus ingredientes (carne, grelos, patatas, garbanzos...).

Durante la fiesta del cocido de Cartelle, los vecinos no solo podrán degustar este sabroso y tradicional plato de cuchara, sino también disfrutar de una jornada agradable y festiva, especialmente teniendo en cuenta que el buen tiempo acompañará la celebración.