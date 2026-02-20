Regresa a Galicia la curiosa fiesta en la que todos sus participantes van disfrazados de gatos

Galicia cuenta con una amplia variedad de fiestas populares. Más allá de las numerosas celebraciones gastronómicas que ensalzan productos como el pulpo, la empanada o el percebe, nuestra región mantiene vivas otras tradiciones como el Carnaval.

Desde hace ya once años, la Festa do Jato se ha consolidado como una de las citas más esperadas del Entroido de Sanxenxo. Esta curiosa celebración, que se desarrolla en Portonovo, tiene a los gatos como grandes protagonistas de la jornada festiva.

Pasacalles, concurso de disfraces y mucho más

"Festa do Jato" en Portonovo, edición 2023. Foto: Concello de Sanxenxo

La Festa do Jato está aquí. Portonovo lo tiene todo listo para celebrar la undécima edición de esta ya consolidada fiesta, que se celebrará mañana sábado, 21 de febrero, y que contará con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

Según figura en la programación, la Festa do Jato arrancará a las 12:30 horas con la Carrera Popular dos Jatos atrás do Rato, a la que le seguirá un pasacalles por las calles de la villa marinera amenizado por la batucada 'Os Quematasas'.

Al mediodía, los asistentes podrán llenar el estómago con los asados que se ofrecerán por las calles, mientras comienzan las actuaciones de Maklo DJ, y Djow & Friends, que pondrán el ritmo a la jornada festiva en torno a la figura del gato.

Por la tarde, a las 16:30 horas, se celebrará el Concurso de Disfraces Jatunos con el grupo disco móvil Dolce Vita y a partir de las 17:00 horas habrá hinchables y animación infantil de la mano de Algodón de Azúcar. A las 18:30 horas tendrá lugar la entrega del premio 'Pegada Felina'.

El concurso de disfraces, que se celebrará en el Campo de San Roque, contará con varias categorías: infantil (hasta los 11 años), júnior (de 12 a 17 años), adulto individual, adulto en pareja y grupos.

Todo apunta a que el tiempo acompañará durante la Festa do Jato, por lo que no habrá excusas para quedarse en casa. Tanto mayores como pequeños están invitados a vivir una jornada al más puro estilo felino y a disfrutar de un día lleno de diversión y ambiente festivo.