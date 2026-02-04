Ya puedes reservar tu plaza para el Cocido de Lalín de este domingo: 42 euros por persona y 25 euros por niño

Ya falta poco para que la Feria del Cocido de Lalín (Pontevedra) llegue a su fin. El próximo 14 de febrero se despedirá la 58ª edición, pero hasta entonces aún queda mucho que disfrutar y celebrar en torno a este manjar gallego que conquista a todos los paladares. Este domingo 8 de febrero se celebrará la degustación del gran cocido en el Lalín Arena y ya se ha abierto la reserva de plazas.

Hasta el mismo día del cocido, puedes reservar tu plaza llamando al 636 793 390 o escribiendo al email gastrodeza25@gmail.com. Si eres amante del cocido y quieres probar el más famoso de Galicia, no pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia en un ambiente único.

Así será el Cocido de Lalín este 8 de febrero

Después de la Gala del Cocido de Lalín en la que pudimos disfrutar de las actuaciones de artistas como Ana Guerra o de El Combo Dominicano, y para la que se sortearon 3.000 entradas mientras el resto de espectadores pudimos seguirla a través de la TVG, llega el momento más esperado por los amantes de la gastronomía gallega: el Cocido de Lalín.

El próximo domingo 8 de febrero de 2026, en el Lalín Arena, todos los que deseen vivir esta experiencia única podrán degustar uno de los platos más emblemáticos de Galicia. Los precios son de 42 euros por persona y 25 euros por niño de entre 5 y 10 años.

El Cocido de Lalín se prepara con "ingredientes seleccionados y siguiendo la receta tradicional", ofreciendo un viaje lleno de sabor desde los entrantes hasta los postres. La experiencia comienza con la sopa tradicional, un caldo de cocido muy sabroso y reconfortante que abre el apetito para los siguientes platos.

A continuación, se sirve la carne y las verduras: cachucha (cabeza del cerdo), lacón, costilla, panceta, pezuña, rabo, pollo, ternera, chorizo de carne, chorizo de cebolla, garbanzos, grelos y patatas. Cada ingrediente se cocina con mimo y se sirve con la temperatura y textura perfectas, ofreciendo una explosión de sabores que refleja la riqueza de la cocina gallega.

El cierre de esta experiencia gastronómica llega con un final dulce y variado, que incluye rosquillas, filloas de Lestedo, Leche frita, cañita rellena y queso con membrillo, permitiendo disfrutar de la dulzura tradicional de la región.

Además, en el precio están incluidos pan de Lalín, agua, refrescos, cava y una selección de vinos de la casa, asegurando que cada comensal pueda acompañar su cocido con la bebida que prefiera. No pierdas la oportunidad de participar en esta fiesta gastronómica y disfrutar de uno de los platos más emblemáticos de Galicia.