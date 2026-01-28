Llega a Vigo una fiesta de reggaeton antiguo con Kiko Rivera como cabeza de cartel: entradas desde 15 euros

Los amantes del reggaeton de antes están de suerte. Este mes de abril llega a Vigo "Modo Perreo", un festival que promete hacer bailar a todos los asistentes al ritmo de los grandes éxitos que marcaron los inicios del género y lo llevaron a lo más alto a nivel mundial.

El evento se celebra el 3 de abril en el Ifevi y, por el momento, ya cuenta con un primer artista confirmado: Kiko Rivera. Las entradas están disponibles a 15 euros, aunque este primer tramo es limitado y podría agotarse en cualquier momento. El precio irá aumentando de forma progresiva, por lo que es recomendable que no tardes en hacerte con la tuya.

Kiko Rivera en Vigo

El festival Modo Perreo llegará a Vigo el viernes 3 de abril para hacer vibrar el IFEVI con una noche dedicada al reggaetón de siempre. El evento se celebrará desde las 21:00 hasta las 02:00 horas, prometiendo cinco horas ininterrumpidas de música y perreo para los amantes de este género musical.

Por el momento, Kiko Rivera es el primer artista confirmado. El DJ se encargará de animar al público con algunos de sus temas más clásicos, como Quítate el top, El mambo o Chica Loca, entre otros. No obstante, se espera que en las próximas semanas se vayan anunciando más artistas.

A través de sus redes sociales, Modo Perreo ya ha dejado pistas sobre el ambiente que se podría vivir esa noche con referencias a canciones míticas como "Esto e' para ustedes, pa que se lo gocen", de Tego Calderón, "Te me pegas bandida, me besas", de Maluma y Danny Romero, "Yo te regalo un cuento de hadas", de Kiko Rivera, "Ahí está, el tiburón", de Henry Mendez.

Estas menciones generan ciertas dudas alrededor de si algunos de estos artistas también formarán parte del cartel, algo que descubriremos más adelante.

Las entradas ya están a la venta con un precio inicial de 15 euros, que subirá posteriormente a 18 y a 21 euros. Se recomienda adquirirlas cuanto antes: cuanto antes se compren, menos se paga y más se disfruta. En este enlace puedes hacerte con la tuya.