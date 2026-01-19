El Carnaval más emblemático y largo de Europa regresa este sábado a Galicia: 5 fines de semana de celebración

Falta poco para que Galicia celebre una de sus fiestas más tradicionales y emblemáticas: el Carnaval. Aunque no se vive con la misma intensidad en todos los municipios gallegos, Ourense destaca como la provincia donde el Entroido adquiere un carácter especialmente singular.

Xinzo de Limia dará comienzo a su celebración este sábado 24 de enero, prolongándola hasta el 22 de febrero. Se trata del Carnaval más largo de Europa, con 5 domingos destacados -domingo fareleiro, oleiro, corredoiro, entroido y piñata-, durante los cuales las calles se llenan de las tradicionales 'pantallas', convirtiendo a vecinos y visitantes en protagonistas de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

El Entroido 2026 de Xinzo de Limia

El Entroido de Xinzo de Limia es una de las festividades más singulares y arraigadas de Galicia. Declarado de Interés Turístico Internacional, este carnaval destaca no solo por su duración -es el más extenso de Europa- sino también por mantener su tradición de generación en generación.

Las "pantallas" de Xinzo de Limia, junto a los "cigarróns" de Verín y los "peliqueiros" de Laza, forman el el llamado triángulo máxico do Entroido, un referente imprescindible para los amantes del Carnaval tradicional.

Desde el Domingo Faraleiro hasta el Domingo de Piñata, la localidad se transforma en un escenario continuo de celebración, sátira y participación popular de todas las edades, siendo un auténtico espectáculo que merece la pena conocer y disfrutar.

Las grandes protagonistas de esta fiesta son las 'pantallas', personajes ancestrales y únicos del Entroido de Xinzo. Ataviadas con su camisa y calzón blancos, capa roja o negra, pañoleta, polainas y zapatos negros, máscaras pintadas y cencerros, recorren las calles a golpe de vejigas de animal secas e hinchadas, convertidas en símbolo de identidad del municipio.

Aunque el Domingo de Entroido reúne a miles de personas llegadas de toda Galicia, el día grande es el Martes de Carnaval, cuando el desfile de carrozas y comparsas, encabezado por un grupo de pantallas, toma el centro de Xinzo.

El Entroido 2026 de Xinzo de Limia se desarrollará del 24 de enero al 22 de febrero. Un mes de fiesta ininterrumpida que reafirma a Xinzo como "o destino de referencia do inverno en Galicia", combinando el respeto por la tradición con una potente oferta de ocio para todas las edades.

El arranque tendrá lugar con el Petardazo, el sábado 24 de enero, con la actuación de Henry Méndez junto a la orquesta Origen. Entre los eventos más destacados figuran la II Festa Glam, con la actuación del mítico grupo Locomía, y las grandes verbenas a cargo de orquestas como París de Noia y Miramar.

Además, más de 25 agrupaciones musicales animarán las calles con más de 70 pases durante todo el mes, sin olvidar la música tradicional y las citas emblemáticas como el Festival de Canción Humorística, que volverá a llenar de sátira y retranca la Praza Maior.

En esta web tienes toda la información necesaria y la programación al completo sobre el Entroido de Xinzo de Limia 2026.

Domingo Fareleiro, 25 de enero

Tras el Petardazo del sábado 24, a las 17:00 horas del domingo 25 comenzará la gran "farelada" en la Praza Maior y en el casco vello de la localidad.

Domingo Oleiro, 1 de febrero

El sábado 31, el Meco será colgado públicamente al son de las gaitas y panderetas después de recorrer las calles y plazas del municipio. El domingo llega el Oleiro, un juego que, pese a no pertenecer al origen del entroido de Xinzo, es todo un clásico de esta celebración.

Domingo Corredoiro, 8 de febrero

El domingo 8 de febrero será el primer día que salgan a la calle las "pantallas" en una jornada con siete charangas que amenizarán la jornada a todos los vecinos y visitantes. Además, este 2026 actuará la orquesta París de Noia entre las 19:00 y las 22:00 horas en la Praza de San Roque.

Domingo de Entroido, 15 de febrero

El Domingo de Entroido habrá pasarrúas y actuaciones musicales durante toda la jornada, con el objetivo de crear un ambiente festivo súper entretenido. El Gran Desfile llegará el Martes de Carnaval, 17 de febrero, a las 17:00 horas, animado por las charangas Nova Trives, A Felga, Bandiños Band e CLK.

Domingo de Piñata, 22 de febrero

El domingo 22 será el cierre definitivo del Entroido 2026 en Xinzo de Limia. Se vivirá la fiesta de la Piñata en la Praza Maior, donde también tendrá lugar el descolgamiento del Meco.

Además, se llevarán a cabo la entrega de premios del desfile, junto a la actuación de la orquesta Compostela y varios pasarrúas con diferentes charangas para cerrar el Carnaval más largo de Europa por todo lo alto.