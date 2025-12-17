Un pueblo gallego celebra una fiesta con 25 años de historia y degustaciones gratuitas de gallo de corral

Si hay un plan que no falla cada Navidad, esa es la Fiesta del Gallo de Corral. El municipio de Vila de Cruces (Pontevedra) se viste de gala a finales de año para rendir homenaje a esta tradición gastronómica con más de 25 años de historia.

Los vecinos de Vila de Cruces esperan con ilusión la Fiesta de Navidad del Gallo de Corral, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre y que contará con un completo programa de actividades, incluyendo degustaciones gratuitas y música en directo.

Degustaciones gratuitas y música en directo

La cuenta atrás ya ha comenzado: el próximo lunes Vila de Cruces volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, en una cita gastronómica imprescindible de la Navidad gallega y del calendario festivo local.

La XXVI Feria de Navidad 'Galo de Curral' se celebrará el 22 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, en la plaza Juan Carlos I (Plaza del Concello), con un animado programa de actividades para disfrutar de esta especialidad gastronómica.

La cita contará con degustaciones gratuitas de gallo de corral, elaboradas por los cocineros de varios restaurantes de la localidad, entre ellos A de Rafael, O Galicia, Onde Antonio Mouriscade, Casa San Martín, Don Din, O Refuxio, Alex Iglesias y O Pazo.

Además de las degustaciones, la feria dispondrá de un espacio dedicado a la venta de gallo de corral. Aunque esta cría tradicional se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, en zonas como Vila de Cruces ha logrado recuperarse y mantenerse como una seña de identidad gastronómica.

Por otro lado, la música en directo también será protagonista durante la Fiesta de Navidad del Gallo de Corral. El grupo de gaitas Vai Nela de Salgueiros pondrá el ritmo y animará la jornada festiva.

De este modo, Vila de Cruces se convertirá en un pequeño paraíso gastronómico para los amantes del gallo de corral, una especialidad que cuenta además con otra destacada celebración a principios de junio, declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego.

Para quienes no puedan esperar hasta junio de 2026, este pequeño aperitivo navideño se presenta como una ocasión perfecta para disfrutar de este delicioso manjar, con degustaciones gratuitas para todos los que se acerquen, tanto vecinos como visitantes.