Este pueblo de Galicia celebra sus fiestas tradicionales de otoño: productos locales, música y diversión

Imagen de archivo de un gaiteiro en una fiesta tradicional de Galicia Shutterstock

Este fin de semana, O Rosal (Pontevedra), en el Baixo Miño, celebra sus tradicionales Festas do Outono do Pilar, con una amplia programación para todos los públicos. Dos días de cultura, tradición e identidad en una cita que combina música, productos locales, patrimonio y diversión.

El sábado 11 y domingo 12 de octubre son las fechas en las que se desarrollarán estas emblemáticas fiestas en O Rosal. La Praza do Calvario será el lugar en el que se desarrollarán las diferentes actividades pensadas por el concello para esta celebración.

Así serán las Festas do Outono do Pilar en O Rosal

Presentación Festas do Outono do Pilaren O Rosal (Pontevedra) Cedida

La alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, destacó que "O Rosal é unha vila que sabe celebrar o seu pasado e facelo presente a través da cultura, da música e da participación de todo o noso tecido asociativo e da veciñanza. Estas festas son unha mostra de como a identidade rosaleira se constrúe co esforzo e o orgullo compartido".

El plato fuerte de estas fiestas comenzará el sábado 11 de octubre a las 22:00 horas, con la actuación de la percusionista Vanesa Muela, acompañada por el grupo gallego ODAIKO. Un concierto que promete no dejar a nadie indiferente y ser una muestra de las raíces gallegas.

El domingo 12, la misma Muela impartirá una masterclass de instrumentos de cocina en las Eiras, acto organizado por las pandereteiras Remelique. No obstante, esta segunda jornada empezará a las 11:00 horas con la apertura de la IV Feira de Produtos do Rosal, una estupenda oportunidad para degustar los sabores locales.

A las 12:00 horas tendrá lugar una misa solemne donde participa el Coro y la Banda da Agrupación Musical do Rosal, seguida de una sesión vermú a cargo de The Billy Riders.

Ya a las 17.00 horas, es el turno de la tradicional Demostración do Traballo dos Cabaqueiros, después del pregón a cargo de Manuel Lara Coira, presidente de la Asociación Galega do Patrimonio Industrial Buxa.

A las 18:30 horas, "Sorrisos Máxicos", del Mago Paco, llega para hacer reír y sorprender a los más pequeños en los jardines de la parte trasera del Concello. Para finalizar, a las 19:30 horas tendrá lugar el V Memorial Irmáns Flores, el tradicional encuentro de murgas y formaciones musicales.

En este encuentro participan: Airiños do Cereixo (O Rosal), Traspés (Vigo) y Alvariza (Teo).

Xornadas do Patrimonio

Las Xornadas do Patrimonio regresan este otoño como parte de las Festas do Pilar en O Rosal, ofreciendo actividades gratuitas para todos los públicos con el objetivo de dar a conocer y valorar el patrimonio local, tanto material como inmaterial. Se incluyen tres charlas destacadas: