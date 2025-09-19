Si te gusta la paella, debes ir a esta fiesta cerca de Vigo este fin de semana: come hasta reventar

Las fiestas gastronómicas de Galicia son incontables. No podía ser de otra forma sabiendo la calidad del producto de la región. Da igual que se trate de marisco, pescado, carne, verdura o postres, lo que está claro es que la calidad y el sabor de cada plato es incomparable.

Todo municipio gallego celebra una fiesta o concurso gastronómico en algún momento del año, y este fin de semana es el turno de Mos (Pontevedra), en la comarca de Vigo. Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre celebran su popular Fiesta de la Paella, con un amplio programa de actividades para todos los públicos y edades.

A Festa da Paella en Mos

Presentación da Festa da Paella 2025 en Mos Cedida

El municipio de Mos se viste de gala este fin de semana con la celebración de una de sus fiestas más esperadas: la tradicional "Festa da Paella", organizada por la Asociación de Veciños Chan do Bosque.

Este viernes tuvo lugar la presentación oficial de la Festa da Paella 2025, a la que acudió la alcaldesa Nidia Arévalo, quien dijo unas palabras sobre esta celebración: "É un claro exemplo da forza e da unión do tecido asociativo mosense, que mantén vivas as nosas tradicións e promove encontros de convivencia veciñal cheos de alegría, música e sabor".

Festa da Paella 2025 en Mos Cedida

El sábado por la tarde arranca la fiesta con propuestas dirigidas a los más pequeños: desde las 17:00 horas habrá animación infantil, juegos populares y una fiesta de la espuma.

A partir de las 20:00 horas, la Charanga Sacacorchos pondrá el ritmo hasta dar paso, a las 21:00 horas, al tan esperado momento gastronómico. A esa hora comenzará la degustación de paellas, el concurso tradicional de tortillas y la posterior entrega de premios.

El día terminará con actuaciones del Grupo de Acordeones de Cans y el Grupo de Canto Amieiro, además de una subasta de plantas.

Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, agradeció "o traballo e implicación da directiva da asociación veciñal de Chan do Bosque, que volve poñer en pé unha programación completa e diversa, que combina relixiosidade, tradición, cultura, gastronomía e moita diversión".

El domingo comenzará con un tono más solemne. A las 10:00 horas se celebrará una misa en la Capilla da Virxe das Angustias en homenaje a los vecinos fallecidos de la parroquia.

Posteriormente, el Grupo de Acordeones da Banda Metropolitana ofrecerá un concierto a las 10:45 horas. Por la tarde, a partir de las 19:00 horas, el local social acogerá actividades culturales, destacando la actuación del grupo teatral "A Cividade".