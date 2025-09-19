Aterriza en Vigo la primera fiesta sin teléfonos: una noche sin postureo y con los mejores DJs de Galicia

Los móviles se han convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Son una parte indispensable de nuestro día a día, pues facilitan la interacción social, pero la dependencia excesiva e incontrolada puede generar malestar emocional e incluso ansiedad.

Para dejar los móviles a un lado por un rato, Triumm celebrará el próximo 27 de septiembre la primera fiesta no phones de Vigo. Uno de los proyectos más auténticos y emergentes del circuito gallego vuelve a Vigo con una propuesta inédita: el primer evento con política no phones.

Una noche diferente sin teléfonos móviles

Durante el evento, se invitará a los asistentes a guardar sus teléfonos y entregarse por completo a la pista. La música comenzará a las 23:00 horas, y lo hará con un cartel de escándalo que reúne a cuatro nombres claves del panorama electrónico gallego: Dorr, Saul Guanda, Vidal y Posada.

Cada artista aportará su visión sonora en una noche que promete ser intensa, envolvente y profundamente conectada con el público. La Sala Habana será el escenario perfecto para una edición que apuesta por una noche libre de teléfonos móviles.

"El uso del móvil se ha convertido en una distracción constante que rompe la magia del momento y desconecta a la gente de lo que realmente importa: la música, la pista y la comunidad", explica Dorr, promotor de Triumm.

"Además, muchas veces se convierte en una molestia para los demás: quien graba puede estar tapando la visión del escenario o captando imágenes de personas que no quieren aparecer en ningún vídeo. Es un abuso silencioso que se ha normalizado, y queremos ponerle freno", añade.

Aunque no se van a custodiar móviles ni tampoco se van a tapar cámaras con pegatinas, Triumm apuesta por la concienciación y la responsabilidad colectiva. "Lo que queremos es esa actitud de pasar media noche grabando vídeos que probablemente nadie volverá a ver".

Las entradas están disponibles online a través de www.islandclub.es, por solo 12 euros, con consumición incluida. Una oportunidad única para formar parte de un evento que no se limita a ser una fiesta: es una declaración de intenciones.