El mejor festival para despedir el verano se celebra muy cerca de Vigo: 4 días con DJs reconocidos

Todavía queda alguna que otra fiesta para despedir el verano por todo lo alto y comenzar con fuerzas el otoño. En la parroquia de Guillarei, en Tui (Pontevedra) se celebra a partir de este viernes 19 de septiembre y hasta el lunes 22 la mejor fiesta para decir adiós a los meses estivales, y no querrás perdértela.

Se trata del Bailarei Festival, una fiesta que junta durante cuatro días a varios DJ reconocidos del panorama musical para ofrecer un espectáculo de lo más entretenido y vibrante para todos los asistentes. "La última estación del verano" promete ser todo un eventazo.

"Menuda programación tenemos este año"

"Estamos de vuelta. Nos vemos en Guillarei", así se presentó la nueva edición del Bailarei Festival, que tendrá lugar en el recinto de las Festas Virxe das Dores entre los días 19 y 24 de septiembre.

"El viernes comenzamos con un equipazo que hará temblar Guillarei", anuncia la organización. Este será el primer día para disfrutar de la carpa dentro de las fiestas de la parroquia. El sábado será "el día grande" con una line up que sorprende a todos los apasionados del género.

El domingo será el turno de tres DJs que han dado mucho que hablar durante el verano, para dar paso al último día de fiesta, el lunes, y disfrutar de "un tridente de nivel" para despedir el Bailarei Festival por todo lo alto.

Se desconocen todos los detalles del evento, por lo que conviene estar muy atentos a sus redes sociales con el fin de no perderse nada. No pierdas la oportunidad de pasarte por Guillarei para disfrutar de sus Festas das Dores y del Bailarei Festival.

Tras el éxito del año pasado, esta edición promete ser todavía mejor que la anterior. "Mucha gente se subió a nuestro barco y aunque han salido un poco mareados se lo han pasado a tope!", indicó la organización en su aftermovie del 2024.

DJs confirmados para el Bailarei Festival 2025

Viernes 19 de septiembre

JP Alcantara

Khris Guez

Gabry D

Dj Rulo

Sábado 20 de septiembre

Diego Mei

SAÜL DĖĖR

Adrian Mesu

Domingo 21 de septiembre

Samu Pexe

Khris Guez

Shameless

Lunes 22 de septiembre