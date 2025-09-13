Si te gustan los pimientos y el churrasco tienes que ir a esta fiesta de Galicia este domingo

La gastronomía de Galicia es uno de los principales atractivos por los que llama la atención de personas de todo el mundo. En esta región se celebran varias fiestas gastronómicas a lo largo del año y, este domingo, le toca a la Exaltación dos Pementos de Guláns, en Ponteareas (Pontevedra).

Vecinos y vecinas del municipio son quienes aportan sus pimientos para esta fiesta que tiene lugar este domingo 14 de septiembre. El lugar para la celebración es el parque Avisoureira de Guláns, donde a partir de las 10:30 horas se disfrutará de este evento gastronómico en honor al pimiento.

Novena edición de la exaltación del pimiento de Guláns

Guláns es una parroquia gallega del municipio pontevedrés de Ponteareas que celebra este domingo 14 de septiembre la IX Exaltación do Pemento de Guláns en el parque Avisoureira. Es una celebración que pone en valor un producto local muy apreciado: el pimiento de Guláns.

El evento comienza a las 10:30 horas y ofrece una jornada centrada en la gastronomía tradicional y en los productos de proximidad, apta para todos los públicos y edades.

Habrá diferentes platos en los que el pimiento es el protagonista, combinado con otros ingredientes típicos de la zona. Se ofrecerán pimientos de Guláns acompañados de churrasco, además de un postre muy innovador: mermelada de pimiento con queso de tetilla.

A las 12:30 horas se leerá el pregón, que este año estará a cargo de María Lorenzo Prego, vecina de la parroquia y vicepresidenta del Consello Territorial de la ONCE. La música en directo vendrá de la mano de la charanga Vai de Valde, que aportará un ambiente festivo y tradicional.

Ubicación: parque Avisoureira de Guláns

Fecha y hora: domingo 14 de septiembre a partir de las 10:30 horas

Organizada por la Asociación Amigos do Pemento de Guláns y el Ayuntamiento de Ponteareas. Cuenta con la colaboración de la Deputación de Pontevedra con el programa cultural Culturea

Así, esta fiesta no es solo un evento gastronómico, sino un compromiso por preservar y promover los productos locales del municipio. Una oportunidad para todos aquellos que asistan de descubrir esta localidad y su compromiso con la tradición.