Panorama (City), cucañas y una gran cena popular en las fiestas de este pueblo a 30 minutos de Vigo

La cuenta atrás está a punto de finalizar. La parroquia de Pereiras, en Mos (Pontevedra), ya calienta motores para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a la Virxe do Libramento, que tendrán lugar los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre.

Vecinos y turistas tienen por delante cuatro días consecutivos de fiestas, en los que no faltarán verbenas, pasacalles, juegos, procesiones, cucañas y actividades tradicionales, y comidas populares, con el cerdo como el gran protagonista.

Verbenas, cucañas, comidas populares y mucho más

La parroquia de Pereiras inaugurará sus fiestas patronales en honor a la Virxe do Libramento con el encendido de la iluminación y el pregón, que dará paso a una cena popular y una verbena con el trío musical Somoza y el grupo Alcázar.

La fiesta continuará el sábado 13 con la salida de las peñas acompañadas por la charanga Fuego Street Band y la tradicional tirada de fuegos. Ya por la noche, las orquestas Capitol y Fuego pondrán el ritmo musical a una jornada festival que promete muchos momentos de diversión.

El domingo 14 de septiembre será el turno de las orquestas Marbella y Los Players, que pondrán el broche musical a la jornada tras el concierto de la Banda de Música Popular de Tui. La agrupación también se encargará de animar el pasacalles de la mañana, previsto para las 11:00 horas.

Como broche final, Pereiras celebrará el lunes 14 un nuevo pasacalles a cargo de la Banda de Música Popular de Rubiós, además de juegos tradicionales y cucañas, y una verbena estelar con las orquestas New York y Panorama City.

De forma paralela, las fiestas en honor a la Virxe do Libramento incluyen en su programa diversos actos religiosos. A continuación, te detallamos la agenda completa: