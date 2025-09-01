Este pueblo cerca de Vigo reunirá a París de Noia y Panorama en la misma noche este mes

O Porriño todavía no ha anunciado cómo serán las Festas do Cristo da Agonía con las que cerrará el mes de septiembre, pero Treintayseis ha podido saber cuál será el final en alto de este año: las orquestas París de Noia y Panorama coincidirán actuando en la localidad el lunes 29 de septiembre, último día de las fiestas.

Será probablemente la última oportunidad de ver a las dos orquestas este verano (aunque técnicamente ya otoño) en el área metropolitana de Vigo. Ambas han actuado varias veces juntas este verano, siendo la más destacada el Montalvo Fest que tuvo lugar el 31 de julio en esta playa de Sanxenxo, donde llegaron a cobrar entrada.

Una reunión para despedir el verano

Las Festas do Cristo da Agonía se celebran del sábado 27 de septiembre al lunes 29 en O Porriño, y todavía no tienen programa oficial este año. El pasado 2024 las celebraciones duraron más que nunca y abarcaron conciertos, actividades deportivas y otras sorpresas a lo largo de 10 días.

La actuación de la orquesta Panorama no es la única en el área de Vigo que tendrá lugar en septiembre. La formación comandada por Lito solo tiene siete actuaciones en Galicia este mes, pero una de ellas es el 26 de septiembre en las Fiestas de San Salvador de Tebra en Tomiño.

La París de Noia no tiene tantos compromisos fuera de Galicia, por lo que actuará 14 veces en la comunidad este mes de septiembre. Sin embargo, ninguna de ellas será cerca de Vigo excepto la del domingo 28, también en las fiestas de San Salvador de Tebra. Al día siguiente no se irá lejos, y coincidirá con Panorama en O Porriño.