Así serán las fiestas de San Campio de Valladares (Vigo) 2025: El Combo Dominicano, carrozas y más

El verano llega a su fin, pero en Galicia todavía quedan algunas fiestas que celebrar. Son varios los municipios que se encuentran en los preparativos para celebrar por todo lo alto sus festividades patronales con programaciones de lo más completas con actividades para todos los públicos.

Este es el caso de San Campio de Valladares (Vigo), cuyas fiestas presentan diversas actividades musicales y culturales, con certámenes, actuaciones en vivo, carrozas y celebraciones festivas. Te presentamos la programación completa para que no te pierdas nada.

Las fiestas en San Campio de Valladares

La parroquia viguesa de Valladares se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas del año: las fiestas en honor a San Campio, una cita que mezcla devoción, cultura y una programación musical que se extenderá desde el miércoles 27 de agosto hasta el martes 2 de septiembre.

El pistoletazo de salida lo dará el III Certame de Bandas de Música, que en su primera jornada contará con la participación del Ateneo Musical de Bembrive y la Agrupación Musical Atlántica de Matamá. Este certamen continuará el jueves 28 con las actuaciones de la Agrupación Musical de Vincios y la Unión Musical de Valladares, anfitriona del evento.

El viernes 29 será el turno de la charanga Noroeste y las orquestas Saudade y Gran Parada, que llenarán el día de ritmo. El sábado 30 llegará cargado de actividades: actuarán la charanga Os Imperiais, la Banda Unión de Guláns, la Banda Escola da Unión Musical de Valladares, además de agrupaciones folclóricas locales y las orquestas Tango y Suavecito.

El domingo 31, punto álgido de las fiestas, se celebrarán los actos religiosos tradicionales en honor al santo. La jornada estará también amenizada por la Unión Musical de Valladares, la Coral Polifónica del Centro Cultural y las orquestas Capitol y Ritmo Joven.

El lunes 1 de septiembre, además de las actuaciones de la Banda Xuvenil de Xinzo y las orquestas Panamá Band y El Combo Dominicano, tendrán lugar las tradicionales cucañas y el esperado desfile de carrozas de Sobreira, Garrida y Freixo Rock, que celebra su 30º aniversario.

Las fiestas cerrarán el martes 2 con la actuación de la orquesta América, que marcará el fin de una semana llena de tradición y mucha música.